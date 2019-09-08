韓陣營要求道歉否則提告 吳佩蓉再嗆：假庶民狀告真庶民！

2019-09-08 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市立委參選人吳佩蓉，日前在臉書踢爆韓國瑜「膳宿費高達94萬元」，遭韓國瑜競選辦公室要求，「三日內公開道歉否則提告」，吳佩蓉今（8）晚於臉書發出聲明，砲轟韓國瑜「以假庶民的姿態混淆視聽，還打算狀告真庶民，真是厲害得很！」

韓國競辦今日下午表示，「請吳佩蓉3天內公開道歉，否則將委請律師提告」，吳佩蓉晚間在臉書發聲明回擊，她指出，根據監察院公告資料，2018年11月17日確有一筆支付對象為萬豪酒店，金額也與頂級套房的房型相符，韓陣營僅以「團隊成員入住」、「住宿三晚」等理由搪塞，未見真正說明。此外，吳佩蓉特別在聲明中提出了四點疑問，要求韓國瑜競選陣營說清楚、講明白。

吳佩蓉聲明提醒，韓國瑜在臉書直播中曾說，捐款要「攤在陽光下接受全民的檢驗」、「人民的愛心捐款如何花在刀口上」、「絕不可以讓台灣人民善良，寶貴無私愛心捐出去的錢被濫用，民眾的愛心被糟蹋」；吳佩蓉質疑韓辦「有好好善用民眾的捐款嗎？」、「有沒有到高檔餐廳大魚大肉、入住五星級飯店？」

最後，吳佩蓉的聲明表示「公道自在人心」，指責韓國瑜「以假庶民姿態混淆視聽，狀告真庶民」；吳還批評韓「雙重標準莫此為甚」，並質問，「韓市長，政治獻金結餘款，您全數捐出了沒？」

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