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館長曾怒譙韓國瑜痛罵三字經！影片曝光網友大讚先知

館長陳之漢曾在直播直言韓國瑜只會鋪馬路，被網友讚譽為先知。（資料照）

館長陳之漢曾在直播直言韓國瑜只會鋪馬路，被網友讚譽為先知。（資料照）

2019-11-03 18:20:03

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜現於全台舉辦造勢活動，並屢次提及自己的鋪路、清水溝政績，更稱「清了3000公里」，網友發現館長陳之漢曾直言韓國瑜「只會舖馬路」，更因此暴怒爆粗口，直呼館長是「先知」。

高雄市長韓國瑜過去曾屢次提及高雄市府鋪馬路、清水溝的政績，館長陳之漢選前曾與韓共同直播，未料韓當選後的表現竟是如此，陳怒開直播表示，「阿你如果說吼，今天說比較難聽，阿你如果說吼，只會鋪馬路就對了，我去請一個會鋪柏油的來當市長就好了啊」。

館長當時表示，「恁爸怎需要請一個韓國瑜，我來找一個，『來，阿伯』，『嘿，怎樣吼？』，『啊你做柏油路做幾年？』，『恁北做三十幾年了』，『幹X娘！你一定高雄市長非你莫屬了，高雄市民只希望路鋪平就好了，你明天來當高雄市長，因為你做三十年的柏油了』」，館長砲轟「是不是這樣，會鋪路就叫市長？」，還忍不住爆粗口。

影片經臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」後製上傳，引發不少網友留言表示，「很多憨粉認爲鋪馬路清水溝是有史以來的偉大的政績」、「阿館還演起來好好笑」、「我不但會鋪柏油壓路面還會畫斑馬線」、「還有臉說那個是政績。鋪馬路是政績？我聽了真的是傻眼」。

相關影音

陳之漢當時在直播中痛罵韓國瑜三字經，引發網友讚賞。（圖擷取自打馬悍將粉絲團）

陳之漢當時在直播中痛罵韓國瑜三字經，引發網友讚賞。（圖擷取自打馬悍將粉絲團）

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