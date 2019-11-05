為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

專訪大談國安與紅媒 吳怡農：「中國人」不是我們的敵人

吳怡農。（資料照，記者蔡思培攝）

吳怡農。（資料照，記者蔡思培攝）

2019-11-05 19:34:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市中山松山立委參選人吳怡農今到台北流行廣播電台POP Radio，與主持人蔡詩萍談起選舉、國防與兩岸關係等議題。吳怡農說，「中國人不是我們的敵人，對我們有敵意的是中國政府」。

吳怡農說，近年來中國對台灣有各式打壓，手段包括壓迫演藝圈歌手、要求運動員不能帶國旗，他也談起國安議題，他指出，前總統馬英九將台灣國軍任務國土防衛淡化、不斷裁軍，反而讓救災成任務之一。

現在中國領導習近平對於九二共識、一國兩制立場，已經講很清楚。他認為，國安是社會共識，應該不分藍綠，國防不該被認為民進黨的議題。被問起是否願針對國安議題與蔣萬安辯論，他認為國安問題應該是共識，他說，他相信蔣萬安是好人，但仍有一定包袱、國民黨團的立場。

吳怡農也強調，中國人不是我們的敵人，他有很多中國朋友，不少人也認同民主價值，他認為，有問題的是直接講明不排除武統的中國政權。

他表示，如果當上立委，會投入情報體系改革、推動國安法案，並思考如何處理外國政府對媒體的干預、介入。

吳怡農也談起現在的「紅媒」，他認為不是有中國企業下廣告就是紅媒，但應該適當揭露媒體收入來源、讓消費者知道公司的狀況，不是要禁止企業收外國錢，但台灣觀眾有權利知道媒體的廣告來源，這樣媒體心中也會有一把尺。

蔡詩萍在節目尾聲也問吳怡農自認比蔣萬安強在哪？吳怡農說，作為政治人物，不是靠學歷、政治經驗、經歷，因為這些地方都會有人比你更厲害。他認為，大家比的應該是立場與價值觀，他知道現在國家面對的最大問題是什麼，目前沒有候選人比他更堅定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
被問「蔣萬安帥不帥」？ 吳怡農：長得不錯呀
2019-11-05 17:35

被問「蔣萬安帥不帥」？ 吳怡農：長得不錯呀
中共對台威脅不斷提升 吳怡農力挺4個月兵役
2019-11-05 10:45

中共對台威脅不斷提升 吳怡農力挺4個月兵役
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
吳怡農談國防慘遭博恩襲胸 「農夫農婦」超激動
2019-10-27 23:59

吳怡農談國防慘遭博恩襲胸 「農夫農婦」超激動
雙帥立委選戰艱難？吳怡農：曾有人建議等對手選市長...
2019-10-20 20:58

雙帥立委選戰艱難？吳怡農：曾有人建議等對手選市長...
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
今日香港、明日台灣！ 吳怡農直言：國民黨認知已與現實脫節
2019-10-14 00:28

今日香港、明日台灣！ 吳怡農直言：國民黨認知已與現實脫節

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播