專訪大談國安與紅媒 吳怡農：「中國人」不是我們的敵人

吳怡農。（資料照，記者蔡思培攝）

2019-11-05 19:34:26

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市中山松山立委參選人吳怡農今到台北流行廣播電台POP Radio，與主持人蔡詩萍談起選舉、國防與兩岸關係等議題。吳怡農說，「中國人不是我們的敵人，對我們有敵意的是中國政府」。

吳怡農說，近年來中國對台灣有各式打壓，手段包括壓迫演藝圈歌手、要求運動員不能帶國旗，他也談起國安議題，他指出，前總統馬英九將台灣國軍任務國土防衛淡化、不斷裁軍，反而讓救災成任務之一。

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現在中國領導習近平對於九二共識、一國兩制立場，已經講很清楚。他認為，國安是社會共識，應該不分藍綠，國防不該被認為民進黨的議題。被問起是否願針對國安議題與蔣萬安辯論，他認為國安問題應該是共識，他說，他相信蔣萬安是好人，但仍有一定包袱、國民黨團的立場。

吳怡農也強調，中國人不是我們的敵人，他有很多中國朋友，不少人也認同民主價值，他認為，有問題的是直接講明不排除武統的中國政權。

他表示，如果當上立委，會投入情報體系改革、推動國安法案，並思考如何處理外國政府對媒體的干預、介入。

吳怡農也談起現在的「紅媒」，他認為不是有中國企業下廣告就是紅媒，但應該適當揭露媒體收入來源、讓消費者知道公司的狀況，不是要禁止企業收外國錢，但台灣觀眾有權利知道媒體的廣告來源，這樣媒體心中也會有一把尺。

蔡詩萍在節目尾聲也問吳怡農自認比蔣萬安強在哪？吳怡農說，作為政治人物，不是靠學歷、政治經驗、經歷，因為這些地方都會有人比你更厲害。他認為，大家比的應該是立場與價值觀，他知道現在國家面對的最大問題是什麼，目前沒有候選人比他更堅定。

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