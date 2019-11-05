被問「蔣萬安帥不帥」？ 吳怡農：長得不錯呀

吳怡農因為高學歷、外型帥氣，引來關注。（資料照，記者蔡思培攝）

2019-11-05 17:35:01

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市中山松山選區立委參選人吳怡農今接受電台主持人蔡詩萍專訪，除了被稱讚長得帥、學歷高，更被問到對手蔣萬安「帥不帥」？吳怡農說：「他長得不錯呀。」

吳怡農說，他未料到投入選舉後會獲得這麼多來自外界的關切，他認為，這可能與對手是明日之星、常有傳聞說要選市長有關。他表示，藍營在台北市確實有許多資源，但他不認為台北市對綠營一直是艱困選區，他期待透過選舉對話、溝通，不只與支持者溝通，也能與其他候選人結盟。

請繼續往下閱讀...

吳怡農也談起為何投入選舉；他認為，公共政策必須回到人民，社會大眾須給政務官授權推動政策，他過去在國安會工作，看到現在國家面對的最急迫問題是國防方面，「我們每天都有情報威脅」。吳怡農認為，要讓大眾明白此狀況，公共溝通相當重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法