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是否願和館長「打一架」 吳怡農妙回這樣說…

立委參選人吳怡農表示，願意在所有公共議題上與館長過招。（資料照，記者蔡思培攝）

立委參選人吳怡農表示，願意在所有公共議題上與館長過招。（資料照，記者蔡思培攝）

2019-10-28 16:35:45

〔記者蔡思培／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢邀請國民黨立委蔣萬安喊話上直播，不過被蔣回絕。蔣萬安選戰對手、民進黨立委參選人吳怡農今也被問起是否會上館長直播一事，他表示，如果有機會推動社會對於國家安全、國防相關的支持當然樂意。

吳怡農今被媒體問起，如果館長邀請上直播是否願意參加，他表示，若有機會推動社會對於國家安全、國防相關的支持當然樂意。被問到是否願意與館長「打一架」，他則回應，願意在所有公共議題上與他過招。

先前館長曾詢問蔣萬安對於香港議題態度，蔣表示拒絕一國兩制、捍衛台灣民主自由。對此吳怡農表示，捍衛國家主權不能只是口號，需要透過具體行動。吳也說，他對於國家安全，兩岸議題，過去的主張都很堅定、政策主張也一致。

吳怡農也談起最近上網紅「博恩」節目，他表示很高興有機會與大家分享國安、國防的想法，吳也笑稱博恩配合度很高，「謝謝讓我摔他」。

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