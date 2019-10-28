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敢不敢去館長直播？ 蔣萬安坦言：目前沒這規劃

未來是否會上館長直播，蔣萬安僅說「目前沒有規劃」。（資料照）

未來是否會上館長直播，蔣萬安僅說「目前沒有規劃」。（資料照）

2019-10-28 11:48:18

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢昨深夜在直播中向國民黨立委蔣萬安喊話，希望邀請他來一同直播，談談關於國民黨總統參選人韓國瑜的議題，但館長認為「我怕蔣萬安不敢來」。對此，蔣萬安今日被問到是否會和館長一同直播時，他僅表示「目前沒有這規劃」。

館長昨日直播時有粉絲提問，希望館長能邀請蔣萬安來開直播，館長直言：「他一定不敢來，他來，我就會問他中共的事情。」不過館長也希望蔣萬安能構來上他的直播，成為今年第一個「敢來館長直播」的國民黨政治人物。

根據《三立新聞》報導，獎萬安今日受訪時便被問到此問題，蔣萬安說，有看到館長的直播片段，表示館長所提的問題主要就是要問他關於國家主權及兩岸議題。蔣萬安強調，他的立場一直都是中華民國的主權、反對一國兩制、維護台灣的民主，而選戰進入最後階段，現在最重要的是按照既定行程及步調衝刺。至於會不會去館長直播，獎萬安則說，目前沒有這樣的規劃。

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