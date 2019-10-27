為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

館長指開店遭恐嚇、涉案人稱只是警告 警︰尚無明確罪名

成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻於昨天傍晚在臉書直播時指控，他的台中新健身館裝潢時，黑道來恐嚇，威脅。（圖擷自臉書）

成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻於昨天傍晚在臉書直播時指控，他的台中新健身館裝潢時，黑道來恐嚇，威脅。（圖擷自臉書）

2019-10-27 12:19:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻在昨天於臉書直播時指控，黑道威脅恐嚇裝潢設計師，「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，「請台中市長盧秀燕為我們作主！」，不過，台中市五分局昨天深夜傳喚涉案人廖姓前承租人到案，他全盤否認恐嚇，他說，只是警告對方，此建築物有訴訟問題，承租後，未來會有一些麻煩，雙方各說各話，中市五分局雖把廖男函送地檢署，但尚未確定他涉嫌觸犯的罪名。

據指出，館長陳之漢承租的新健身館，其建築物是尊龍KTV，廖姓前承租人是尊龍KTV的股東，廖男等股東向游姓地主承租土地，之後蓋了尊龍KTV，卻衍生糾紛，包括尊龍KTV被檢警抓到竊電，另有多年欠繳地租，游姓地主與廖男等股東雙方打起官司，前陣子判決地主勝訴，法院並執行點交完畢，但廖男仍有不甘，希望能繼續使用建築物，另一方面，只要有穩定的利潤，地主就願意出租，遂將此建築物租給館長陳之漢。

館長陳之漢昨天（26日）公開於臉書指控黑道恐嚇，他不但怒嗆「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道」，還把矛頭指向台中市政府與市長盧秀燕，「你這是什麼政府？台中沒有法律？」、「台中沒王法嗎？」、「原來台中是黑道控制？我沒有辦法開店」，因館長直接點名盧秀燕，此紛爭提升到政治層面，中市警局昨天晚間迅速調查，先約談地主、被恐嚇的設計師，昨天深夜10時30分再傳喚廖男到案，但他的說法與館長的指控，有極大的差異。

廖男告訴警方，此建築物有訴訟等糾紛，如果承租下來，未來可能會有訴訟等麻煩，他是提出警語、警告，警示對方未來會有類似訴訟等糾紛或麻煩，他沒有自稱是黑道，也沒有要找黑道兄弟圍事等恐嚇之詞。

雙方說法兜不攏，台中市五分局今天上午先把廖男的筆錄等資料，移送（函送）台中地檢署，暫時沒有明確涉案罪名，至於是否達到恐嚇程度，是否觸犯恐嚇罪，台中市五分局副分局長劉永昌說，由檢察官做認定，館長昨天晚間態度也轉變，於臉書撰文感謝台中警方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
館長被恐嚇！ 警方傳喚前承租人到案說明

館長被恐嚇！ 警方傳喚前承租人到案說明
「館長」稱開新館遭恐嚇 中市警設巡邏箱保護

「館長」稱開新館遭恐嚇 中市警設巡邏箱保護
自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞

自住客瘋什麼？高CP物超所值最青睞
館長稱被恐嚇嗆「沒王法」 中市警：沒報案無從得知

館長稱被恐嚇嗆「沒王法」 中市警：沒報案無從得知
館長台中展店遭威脅 釣出蔡其昌現身回應被讚爆

館長台中展店遭威脅 釣出蔡其昌現身回應被讚爆
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝
館長砸重金台中展店 驚爆遭黑道恐嚇威脅！

館長砸重金台中展店 驚爆遭黑道恐嚇威脅！

網友回應

社會今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播