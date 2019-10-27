館長指開店遭恐嚇、涉案人稱只是警告 警︰尚無明確罪名

成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻於昨天傍晚在臉書直播時指控，他的台中新健身館裝潢時，黑道來恐嚇，威脅。（圖擷自臉書）

2019-10-27 12:19:44

〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻在昨天於臉書直播時指控，黑道威脅恐嚇裝潢設計師，「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，「請台中市長盧秀燕為我們作主！」，不過，台中市五分局昨天深夜傳喚涉案人廖姓前承租人到案，他全盤否認恐嚇，他說，只是警告對方，此建築物有訴訟問題，承租後，未來會有一些麻煩，雙方各說各話，中市五分局雖把廖男函送地檢署，但尚未確定他涉嫌觸犯的罪名。

據指出，館長陳之漢承租的新健身館，其建築物是尊龍KTV，廖姓前承租人是尊龍KTV的股東，廖男等股東向游姓地主承租土地，之後蓋了尊龍KTV，卻衍生糾紛，包括尊龍KTV被檢警抓到竊電，另有多年欠繳地租，游姓地主與廖男等股東雙方打起官司，前陣子判決地主勝訴，法院並執行點交完畢，但廖男仍有不甘，希望能繼續使用建築物，另一方面，只要有穩定的利潤，地主就願意出租，遂將此建築物租給館長陳之漢。

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館長陳之漢昨天（26日）公開於臉書指控黑道恐嚇，他不但怒嗆「我不會跟黑道低頭，我也混過黑道」，還把矛頭指向台中市政府與市長盧秀燕，「你這是什麼政府？台中沒有法律？」、「台中沒王法嗎？」、「原來台中是黑道控制？我沒有辦法開店」，因館長直接點名盧秀燕，此紛爭提升到政治層面，中市警局昨天晚間迅速調查，先約談地主、被恐嚇的設計師，昨天深夜10時30分再傳喚廖男到案，但他的說法與館長的指控，有極大的差異。

廖男告訴警方，此建築物有訴訟等糾紛，如果承租下來，未來可能會有訴訟等麻煩，他是提出警語、警告，警示對方未來會有類似訴訟等糾紛或麻煩，他沒有自稱是黑道，也沒有要找黑道兄弟圍事等恐嚇之詞。

雙方說法兜不攏，台中市五分局今天上午先把廖男的筆錄等資料，移送（函送）台中地檢署，暫時沒有明確涉案罪名，至於是否達到恐嚇程度，是否觸犯恐嚇罪，台中市五分局副分局長劉永昌說，由檢察官做認定，館長昨天晚間態度也轉變，於臉書撰文感謝台中警方。

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