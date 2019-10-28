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下戰帖！邀蔣萬安直播聊韓國瑜 館長：怕你不敢來

館長邀請蔣萬安上直播，想與他聊聊關於韓國瑜的高雄市政、選總統議題。（資料照）

館長邀請蔣萬安上直播，想與他聊聊關於韓國瑜的高雄市政、選總統議題。（資料照）

2019-10-28 01:09:00

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢27日深夜開直播，向國民黨立委蔣萬安喊話，邀請上直播節目，他有許多問題想提，包括對於韓國瑜選總統的事情，希望能聽到蔣的看法，但也直言「我怕蔣萬安不敢來」。

陳之漢27日直播時被粉絲提問，希望他能邀請蔣萬安來開直播，館長立刻指出，「他一定不敢來，他來，我就會問他中共的事情」，他向蔣正式喊話，「我希望你來上我的直播」，當今年第一個趕來上館長直播的國民黨人士，陳強調，「郭台銘不是你國民黨的，他跳出了，郭台銘不算」。

「蔣萬安你敢不敢來？」陳之漢坦言，不知道如何聯絡上蔣萬安，「如果你要來參加我的直播，我很想跟你聊很多」，館長舉例，如「香港你支不支持？」、「為什麼藝人在中國做，都不敢說我們是一個國家，你為什麼沒有罵？」、「國民黨不是最愛國的嗎？」

館長還提到，為何中共軍機繞台、邦交國連續斷，國民黨都罵總統、不罵中共？陳認為這些題目應該會讓蔣萬安「講不出來」，陳還提到韓國瑜近百億農水產外銷MOU「唬爛」、韓國瑜就任將近1年高市府減債狀況、北漂青年回流人數、滿意度墊底還敢選總統等事件，都想聽看看蔣萬安的看法，但陳坦言「聽到你應該不敢來了吧」。

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