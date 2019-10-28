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館長控訴台中展店遭恐嚇 前租客︰只是告知有糾紛

成吉思汗健身館「館長」陳之漢。（資料照）

成吉思汗健身館「館長」陳之漢。（資料照）

2019-10-28 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕成吉思汗健身館「館長」陳之漢想到台中擴館，卻在前天於臉書指控，黑道威脅恐嚇裝潢設計師，「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」警方傳喚廖姓前承租人到案，他說，只告訴對方建築物有糾紛，承租可能會有一些訴訟等麻煩，警方昨雖將廖男函送地檢署，但暫未列出他涉嫌觸犯的罪名。

據指出，陳之漢承租的新健身館，前身是尊龍KTV，廖姓前承租人是尊龍KTV股東，廖男等股東向游姓地主承租土地，之後蓋尊龍KTV，卻衍生糾紛，包括被檢警抓到竊電，另有多年欠繳租金，游姓地主與廖男等股東打民事官司，前陣子判地主勝訴，法院執行點交完畢，游姓地主租給館長陳之漢開健身館，廖男可能不甘心，希望能繼續使用建築物。

中市警局前天深夜10時許傳喚廖男，他說，只是打電話給設計師與地主，此建築物有訴訟等糾紛，承租可能會有訴訟等麻煩，他是提出警語、警告，沒自稱是黑道，也沒有要找黑道圍事等恐嚇之詞。

廖男行為是否達恐嚇程度、是否觸犯恐嚇罪？台中市五分局副分局長劉永昌說，由檢察官做認定，館長前天晚間態度也轉變，於臉書撰文感謝警方。

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