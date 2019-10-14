今日香港、明日台灣！ 吳怡農直言：國民黨認知已與現實脫節

2019-10-14 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨2020台北市第三選區（中山、北松山）立委參選人吳怡農13日在臉書發文指出，中國領導人習近平已明確定調「九二共識」為「謀求統一」及「一個中國」，和台灣人民並沒有共識。而國民黨對中國、對「中國對台灣的要求」的認知，都是一廂情願的解讀，和現實已然強烈脫節。

根據該則貼文 ，吳怡農指出，香港的和平示威演變至今日，已瀰漫著死亡威脅的氛圍，其自由、法治已被啃蝕殆盡，愈來愈多的墜樓、失蹤、暴力衝突，乃至於性命的犧牲。吳怡農指出，「50年不變」的承諾已經成空，香港的自由和法治已然遭到侵蝕，而這些都是1997年香港回歸時，人民所預料不到的狀況。

吳怡農嘆息，「年輕人被迫走上街頭，被迫用人身安全換取自己的未來。然而，青春不是本該要充滿對未來的想像和期待嗎？」。反觀台灣，台灣人不必冒著生命危險，就能暢所欲言、能參與集會遊行，是因為台灣人擁有得來不易的自由。而政治人物能夠投入忙碌、火熱的選戰，也是因為台灣人擁有民主。

吳怡農表示，民主的責任在於每一個選擇背後，都背負著巨大的意義，2020的每一張選票，也將決定台灣未來的方向。他更指出，中國國民黨及其政治人物對中國的認知，以及對「中國對台灣的要求」的認知，都是一廂情願的解讀，和現實已強烈脫節。而國民黨持續主張的九二共識，習近平都已經明確表示其目標為「謀求統一」及「一個中國」，這所謂的「共識」，僅只是國民黨和中國的共識，和台灣人民沒有共識。

吳怡農堅信，新一代的政治人物，都應該要挺身捍衛台灣民主、自由的生活方式。而投身政治工作，就是必須責無旁貸地守護自己與下一代的未來。吳怡農指出，身為台灣人，都必須關心香港。而任何人未來對待台灣的態度，都會映照在今天看待香港的方式。

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