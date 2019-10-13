另類時力內戰汐止開打 賴嘉倫：不擔心名氣不及賴品妤

2019-10-13 12:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市第十二選區現任立委時代力量黃國昌，推出辦公室主任賴嘉倫接棒參選，對決民進黨徵召的「太陽花女神」賴品妤、國民黨李永萍。賴嘉倫競選總部今舉辦開幕茶會，是否擔心名氣不及賴品妤？賴嘉倫說「不擔心這件事」，黃國昌也力挺子弟兵表示，賴嘉倫在地方穩紮穩打，相信民眾期待理性監督、強力問政的立委，「台灣需要新的國會」。

新北市第十二選區時代力量立委黃國昌宣布不選此區之後，民進黨徵召賴品妤參選，由於賴品妤曾是林昶佐助理，賴嘉倫則是服務處主任，外界視為另類林昶佐、黃國昌對決。

面對賴品妤有蔡英文總統、民進黨主席卓榮泰有「兩隻母雞」拉抬選情，賴嘉倫則說，不覺得有壓力，因為時代力量就是他的母雞，候選人更將團體作戰，發揮加乘效果。

賴嘉倫也批評國民黨候選人李永萍，「就是一個空降候選人，根本不了解這個選區」。

對於黃國昌4年前在汐止拿下過半投票勝選，賴嘉倫說，相信今年的投票率會很好，對選情有信心，4年前也是跟著黃國昌，一步一腳印拚出選票，他同樣延續同樣的策略，將走遍選區的每個鄉里。

賴嘉倫競選總部選在黃國昌的汐止服務處原址成立，而時代力量黨主席徐永明、立委黃國昌、 時代力量立法院黨團主任陳惠敏、時代力量秘書長吳佩芸，以及時力全台各區市議員、立委參選人都到場力挺。

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