嫩照曝光...吳怡農果然「長大才變帥」 媽媽們：重燃希望

2019-10-21 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕總統府秘書長陳菊昨（20）日出席民進黨台北市中山、松山區立委參選人吳怡農舉辦的志工見面會，笑稱看過吳怡農「小時候」，還說「長大後更帥」。對此，吳怡農臉書粉專也曝光吳怡農「小時候」的照片，和如今長相「反差」不小，不少網友看了全笑翻，更笑說「忽然再次對我兒子燃起希望」。

陳菊昨天出席吳怡農舉辦的志工見面會，並表示她在吳怡農小時候就看過，發現如今「瘦很多」、「長大後更帥」。陳菊感性表示，吳怡農對台灣有說不出的責任，留學後有待遇佳的工作，卻希望回到台灣，因此看到在場很多人支持吳怡農真的很高興。

吳怡農臉書粉專今天PO出吳怡農昔日嫩照，笑說因為陳菊表示「小時候不覺得吳怡農長得帥，沒想到長大後變這麼緣投！」因此特別翻出吳怡農就讀台北市民權國小時的照片，要讓網友評評理。

許多網友看了覺得反差很大，紛紛笑翻留言表示「忽然再次對我兒子燃起希望了！」、「很像我國小同學，但不一樣的是他長歪了」、「果然小時候不怎樣，就只能說長得很乖吧！」、「感覺就是會打小報告的乖學生」、「陳菊說話真實在」。不過也有網友認為「小時候基底就不錯，長大經過歲月淬煉跟洗禮，現在的帥是涵蓋了自信跟氣質還有智慧的帥」、「國小蠻帥的阿！沒有差很多！」、「時間對農農做了什麼，居然放過了他的臉」。

吳怡農臉書全文

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