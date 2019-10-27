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吳怡農談國防慘遭博恩襲胸 「農夫農婦」超激動

吳怡農上夜夜秀慘被主持人博恩襲胸。（圖擷取自「博恩夜夜秀」影片）

吳怡農上夜夜秀慘被主持人博恩襲胸。（圖擷取自「博恩夜夜秀」影片）

2019-10-27 23:59:16

〔即時新聞／綜合報導〕博恩夜夜秀今（27）日邀請高人氣民進黨立委參選人吳怡農同台，從物化男性、爆扣撕扯秀到國安議題與摔角實作，全場「農夫農婦」驚呼不斷。

博恩夜夜秀第三季第一集來賓是吳怡農，剛開場更直接脫外套伏地挺身，讓直播才上線30分鐘便達到觀看次數1萬。主持人博恩也詢問吳怡農對網路留言的反應，包括「吳怡農一直喘氣聽得我好開心啊」、「真的很想暴力的扯開他的襯衫」，讓吳怡農害羞表示「母湯」。

政壇人氣新人吳怡農在節目上表示，網路討論造就他的熱度，因此他歡迎網友繼續歪樓，至於出席活動的肢體接觸，他則是會想辦法巧妙化解，博恩也當場演示熱情民眾，趁機伸出鹹豬手摸吳怡農的大胸肌，還大方送出5件襯衫供吳怡農當場爆扣扯襯衫30秒。

接下來話題急轉彎至國防議題，吳怡農也展現專業，表示應該開始向對岸展示底線，「有國防有和平，沒國防被霸凌」。他說，國軍訓練不在於時間長短，而是訓練內容，選後也會加強督促國防部修正國軍訓練內容。提到軍事訓練，吳怡農展露格鬥摔角技，興奮又認真地把博恩壓頭摔倒。

吳怡農也在臉書說，「選舉本身就是一場對話，或者說是無數場人與人的對話，無論是對主持人博恩，還是對人民，甚至和自己的對話」，「我們都必須努力找到自己所要追求的價值，好好珍惜並且努力捍衛它，就像我選擇了『壯闊台灣』一樣。」「求職倒數76天，挑戰只會越來越多，但我不會怯戰！」

吳怡農上夜夜秀扛起博恩摔角實作練習。（圖擷取自「博恩夜夜秀」影片）

吳怡農上夜夜秀扛起博恩摔角實作練習。（圖擷取自「博恩夜夜秀」影片）

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