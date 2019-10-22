夜夜秀新一季開播 曾博恩再提「自焚」酸：自毀前程吃安眠藥就好！

「博恩夜夜秀」第三季上週六錄製，節目一開始除了拿韓國瑜「放韓假」事件狠酸之外，更是以柯文哲日前「自殺自焚」事件，加上先前以鄭南榕自焚事件開玩笑被經紀公司凍結一段時間自我解嘲。（圖擷自薩泰爾娛樂Youtube）
〔即時新聞／綜合報導〕知名脫口秀節目「博恩夜夜秀」於本月19日錄製最新一季，主持人曾博恩拿台北市長柯文哲「自焚自殺」等言論，加上先前自己因鄭南榕自焚「地獄哽」事件被凍結事件自我解嘲，呼籲公眾人物「若想要自毀前程的話，吃安眠藥就好，不要再提自焚了！」
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩今年8月因對鄭南榕自焚事件「開地獄哽玩笑」，而被經紀公司凍結一段時間，不過曾博恩在事後也解釋當時情境，化解一場誤會。
曾博恩在本月19日錄製的「博恩夜夜秀」第三季「新聞亂報」單元中，提起台北市長柯文哲日前在活動上脫口說出「自殺拜託吃安眠藥、要自焚去河濱公園」等說法。對此，曾博恩語重心長表示，必須要誠心地告訴各位公眾人物，若想要自毀前程的話，「吃安眠藥就好，不要再提自焚了！」不僅狠酸柯文哲，更自嘲自己8月時在活動上「失言」被凍結事件。
不僅如此，隨著新一季節目的開播，曾博恩也在節目一開始表示，雖然我們的假期結束了，「但有個人的假期開始了吼」，暗酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的「韓假」上週開始。
曾博恩更是一如既往在節目上以揶揄諷刺的口吻，對時事下評論，表示高雄市民得知韓國瑜「放韓假」的訊息後，「都非常非常訝異，喔！原來之前那樣是有在上班喔？」