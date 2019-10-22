夜夜秀新一季開播 曾博恩再提「自焚」酸：自毀前程吃安眠藥就好！

2019-10-22 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕知名脫口秀節目「博恩夜夜秀」於本月19日錄製最新一季，主持人曾博恩拿台北市長柯文哲「自焚自殺」等言論，加上先前自己因鄭南榕自焚「地獄哽」事件被凍結事件自我解嘲，呼籲公眾人物「若想要自毀前程的話，吃安眠藥就好，不要再提自焚了！」

「博恩夜夜秀」主持人曾博恩今年8月因對鄭南榕自焚事件「開地獄哽玩笑」，而被經紀公司凍結一段時間，不過曾博恩在事後也解釋當時情境，化解一場誤會。

曾博恩在本月19日錄製的「博恩夜夜秀」第三季「新聞亂報」單元中，提起台北市長柯文哲日前在活動上脫口說出「自殺拜託吃安眠藥、要自焚去河濱公園」等說法。對此，曾博恩語重心長表示，必須要誠心地告訴各位公眾人物，若想要自毀前程的話，「吃安眠藥就好，不要再提自焚了！」不僅狠酸柯文哲，更自嘲自己8月時在活動上「失言」被凍結事件。

不僅如此，隨著新一季節目的開播，曾博恩也在節目一開始表示，雖然我們的假期結束了，「但有個人的假期開始了吼」，暗酸國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的「韓假」上週開始。

曾博恩更是一如既往在節目上以揶揄諷刺的口吻，對時事下評論，表示高雄市民得知韓國瑜「放韓假」的訊息後，「都非常非常訝異，喔！原來之前那樣是有在上班喔？」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法