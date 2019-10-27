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這次來6顆！「氣球哥哥」拜票 李問：我的是國旗色
2019-10-27 21:25:27
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨前發言人李問是民進黨新生代代表之一，自告奮勇前進藍營鐵票區馬祖參選立委，今（27）日與立法委員林靜儀、李麗芬一起揹著大氣球上街拜票，他還強調「我的氣球是國旗色」。
李問今日在臉書發文表示，這是第一次有6顆不同顏色的氣球出動，一行人從馬祖高中出發、經過山隴，再一路走到牛角行腳拜票。自稱「氣球哥哥」的李問表示，希望選戰過程能帶給馬祖鄉親更多的歡樂與正能量，未來有機會也希望繼續用創意來行銷馬祖。
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李問今日也主持「馬祖座談：婦女健康醫療與長照」，邀請林靜儀、李麗芬出席討論長照醫療與托育政策。他說，「長輩和兒童，往往屬於我們社會中的弱勢族群。一個社會如何對待弱勢，顯現出這個社會的品格和基本價值！」