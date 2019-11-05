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中共對台威脅不斷提升 吳怡農力挺4個月兵役

立委參選人吳怡農近日針對兵役政策議題發表看法，他力挺4個月的義務役期，主張4個月其實可以做很多事情，並舉美國海軍陸戰隊的訓練為例，強調台灣沒有理由做不到。（圖擷自壯闊台灣 吳怡農臉書）

立委參選人吳怡農近日針對兵役政策議題發表看法，他力挺4個月的義務役期，主張4個月其實可以做很多事情，並舉美國海軍陸戰隊的訓練為例，強調台灣沒有理由做不到。（圖擷自壯闊台灣 吳怡農臉書）

2019-11-05 10:45:27

〔即時新聞／綜合報導〕2020立委選戰進入倒數，台北市中山松山立委參選人吳怡農近日針對兵役政策議題發表看法，他力挺4個月的義務役期，主張4個月其實可以做很多事情，並舉美國海軍陸戰隊的訓練為例，強調「台灣沒有理由做不到。我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力。」

吳怡農近日在臉書針對兵役政策議題發表看法，他說近半年來的反送中運動，有上百萬名港人前仆後繼，不分年齡與性別地走上街頭，他相信台灣人對自己家園的愛不會比香港人少，台灣人也都願意盡一份力保護自己的家，只是對於長期以來的兵役制度與經驗感到失望。

吳怡農說，他過去7年在行政院與國安會，對國防做了相關研究，解放軍大幅度現代化其作戰體系，對台的軍事威脅不斷地提升，他認為未來的戰場很可能不在遙遠的海上或空中，而是在家園內，因此我方陸軍與後備的防衛任務也必須作出相應的調整，作戰時也可能無法依賴中央指揮，因此我方的訓練必須讓部隊有能力進行自主性的小組作戰，並且在極短的時間內有效動員。

吳怡農指出，許多人問他，相較於中國政府積極的軍事改革，我們軍隊的管理與訓練長期以來沒有確實檢討，一般人對當兵的看法也是持譏笑的態度，認為學不到實際作戰技能又無法培養專業。不過對於有人說「面對如此艱鉅的挑戰，4個月的義務役期夠不夠？」吳怡農則以美國海軍陸戰隊為例，指他們在13週做完新兵基礎訓練，並在29到59天內完成步校的專長訓，成為具有作戰能力的專業軍人，他相信台灣沒有理由做不到，並指「我們不需要延長役期，就能夠讓義務役與後備軍人擁有實際的國防能力。」

吳怡農表示，「自己的國家自己顧」，我們不能永遠指望盟友有能力在第一時間支援台灣。若有一天國家真的面臨危機，他希望年輕人不是手無寸鐵，不會不知道可以為國家做些什麼，而是能夠昂首面對挑戰。

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