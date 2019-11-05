泛綠大團結！ 賴神週六為「這兩人」趕場

行政院前院長賴清德週六將接連趕赴台中與台北兩地，替前線成員林昶佐、洪慈庸造勢站台。（立委林昶佐辦公室提供）

2019-11-05 18:50:44

〔記者彭琬馨／台北報導〕為營造泛綠陣營大團結氣勢，據悉，行政院前院長賴清德週六將接連趕場，分別趕赴台中、台北兩地，替同為「前線」的成員洪慈庸、林昶佐站台造勢，兩人辦公室已開始發放與蔡賴合照的宣傳文宣；知情人士並透露，除了賴清德之外，洪慈庸本週將接連兩天請來綠營重量級人物輔選，為的就是營造台派選民團結聲勢。

林昶佐退出時力後，面臨組織強勁的國民黨前立委林郁芳回歸，積極串聯泛綠各陣營力量，先前找來總統蔡英文一同掃街、吃滷肉飯，在店裡與店貓玩耍的萌樣影片，引起廣大網民迴響；洪慈庸3日甫落幕的募款餐會，同樣也找來包含交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌等人在內的綠營大咖站台，同場並有多位「前線」成員現身力挺。

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林昶佐、洪慈庸週六分別成立與蔡英文掛名的競選總部、後援會，為展現台派聯盟團結氣勢，知情人士說，賴清德將接連趕赴洪慈庸、林昶佐的造勢場合替兩人助講，盼能藉此凝聚泛綠選民向心力。

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