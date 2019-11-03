郭國文成立聯合競總 賴清德︰讓英文、國文考試過關

台南第二選區立委參選人郭國文成立與蔡英文南北門區聯合競選總部，前行政院長賴清德（左5）表示，第二選區選情艱困，呼籲總統選英文、立委挺國文。（記者王涵平攝）

2019-11-03 12:59:01

〔記者王涵平／台南報導〕台南第二選區立委參選人郭國文成立與蔡英文南北門區聯合競選總部，前行政院長賴清德表示，第二選區選情艱困，呼籲總統選英文、立委挺國文，英文、國文考試過關就上了，國家就穩了。

競選總部成立大會在佳里國小前廣場舉行，賴清德、郭國文在祥獅獻瑞引導下大進場，獲得民眾熱情歡迎。

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賴清德表示，第二選區今年3月補選時韓流冷颼颼，幸好支持者團結擋下，韓流沒能越過台南一路向北，但聽說這次對手重兵集結，一定要拿下第二選區，因此希望大家要更加團結，再度將郭國文送進立法院。

賴清德指出，歷來不管總統有無當選，台南的得票都是最高，這次民進黨總目標是總統當選、立委過半，但坦白說現在立委要過半還差好幾席，因此台南6席要能全上打好基礎，全國立委才會過半，這也是對台南選民的尊重。

針對政黨票方面，賴清德表示，因新的政黨成立，確實會有影響，民進黨政黨票也較為薄弱，但總統當選，如國會沒有過半，朝小野大，工作也很難做，因此要拜託大家全力支持國會國半，讓總統更能好做事情。

對於外界關心的蔡賴配，賴清德表示，沒有新的說法，身為民進黨員、台灣隊的一員，輔選是責任。

台南第二選區立委參選人郭國文成立與蔡英文南北門區聯合競選總部，前行政院長賴清德進場受到熱情歡迎。（記者王涵平攝）

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