難忘港湖女神風雨中助選 賴清德首站力挺高嘉瑜

賴清德受訪表示，高嘉瑜當初在他初選最後一哩路時，聲嘶力竭的在風雨中為他加油、和他一起掃街拜票，懇請大家支持，那場景他一直記在心裡，因此首站先來支持高嘉瑜，希望大家也能支持她。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 11:30:03

〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德啟動輔選行程，首站替台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜輔選掃街，賴清德受訪表示，高嘉瑜當初在他初選最後一哩路時，聲嘶力竭的在風雨中為他加油、和他一起掃街拜票，懇請大家支持，那場景他一直記在心裡，因此首站先來支持高嘉瑜，希望大家也能支持她。

賴清德表示，高嘉瑜並非來自政治世家，而是出身一般家庭，反事都靠自己，她是個勇敢的女孩子，在台北市議會擔任議員期間，也非常努力解決南港、內湖的問題，也很有愛心的幫助弱勢。

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賴清德說，高嘉瑜當選可鼓勵很多年輕人，無論背景如何，只要努力就可以成功，再來是她在台北市議會的表現備受肯定，去立法院的話一定能用國家資源協助南港、內湖發展，且民進黨若要在立法院席次過半，這席非常重要，目前民進黨有重大使命，就是讓國會壯大，才能持續推動國家建設，也希望鄉親父老可以支持。

被問到是否因高嘉瑜初選有給予幫助，因此第一站替高嘉瑜輔選？賴清德表示，高嘉瑜在他初選時，在風雨中陪他掃街，聲音都喊到沙啞，仍持續拜託大家支持，那個場景他一直都記在心裡，因此首站來到這邊支持，他希望大家能讓這個勇敢努力認真的女孩子當選。

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