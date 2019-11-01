為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

難忘港湖女神風雨中助選 賴清德首站力挺高嘉瑜

賴清德受訪表示，高嘉瑜當初在他初選最後一哩路時，聲嘶力竭的在風雨中為他加油、和他一起掃街拜票，懇請大家支持，那場景他一直記在心裡，因此首站先來支持高嘉瑜，希望大家也能支持她。（記者簡榮豐攝）

賴清德受訪表示，高嘉瑜當初在他初選最後一哩路時，聲嘶力竭的在風雨中為他加油、和他一起掃街拜票，懇請大家支持，那場景他一直記在心裡，因此首站先來支持高嘉瑜，希望大家也能支持她。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 11:30:03

〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德啟動輔選行程，首站替台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜輔選掃街，賴清德受訪表示，高嘉瑜當初在他初選最後一哩路時，聲嘶力竭的在風雨中為他加油、和他一起掃街拜票，懇請大家支持，那場景他一直記在心裡，因此首站先來支持高嘉瑜，希望大家也能支持她。

賴清德表示，高嘉瑜並非來自政治世家，而是出身一般家庭，反事都靠自己，她是個勇敢的女孩子，在台北市議會擔任議員期間，也非常努力解決南港、內湖的問題，也很有愛心的幫助弱勢。

賴清德說，高嘉瑜當選可鼓勵很多年輕人，無論背景如何，只要努力就可以成功，再來是她在台北市議會的表現備受肯定，去立法院的話一定能用國家資源協助南港、內湖發展，且民進黨若要在立法院席次過半，這席非常重要，目前民進黨有重大使命，就是讓國會壯大，才能持續推動國家建設，也希望鄉親父老可以支持。

被問到是否因高嘉瑜初選有給予幫助，因此第一站替高嘉瑜輔選？賴清德表示，高嘉瑜在他初選時，在風雨中陪他掃街，聲音都喊到沙啞，仍持續拜託大家支持，那個場景他一直都記在心裡，因此首站來到這邊支持，他希望大家能讓這個勇敢努力認真的女孩子當選。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曾讚韓國瑜政治奇才 賴清德：現在是「奇」怪
2019-11-01 10:45

曾讚韓國瑜政治奇才 賴清德：現在是「奇」怪
輔選台南立委 11/2蔡、賴確定同框
2019-10-31 22:01

輔選台南立委 11/2蔡、賴確定同框
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
獨家》蔡賴週末出席林俊憲競總 可望初選後首度合體輔選
2019-10-31 09:29

獨家》蔡賴週末出席林俊憲競總 可望初選後首度合體輔選
賴清德輔選首場到彰化 原因曝光了‧‧‧
2019-10-27 19:15

賴清德輔選首場到彰化 原因曝光了‧‧‧
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播