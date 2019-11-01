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首頁　>　政治

高嘉瑜掃街喊「支持蔡賴配」 賴清德被逗得笑哈哈

前行政院長賴清德陪同台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜，今上午在五分市場掃街拜票。（記者簡榮豐攝）

前行政院長賴清德陪同台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜，今上午在五分市場掃街拜票。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 11:25:52

〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德3天掃街輔選首站獻給台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜，今上午在五分市場掃街拜票，沿街熱情民眾搶著拍照，沒想到高嘉瑜沿路竟喊著「支持蔡賴配」，連賴清德都被逗得笑哈哈。

賴清德掃街輔選行程今天啟動，將連續3天到處輔選，今天第一天集中在台北市及新北市選區，首站則獻給初選期間冒著風雨陪賴掃街拜票的高嘉瑜，上午9時30分在五分市場掃街。

一到現場不少民眾搶著和高嘉瑜、賴清德拍照，沿路高嘉瑜拜託鄉親們支持自己，卻也熱情的喊出「支持蔡賴配」，逗得賴清德哈哈大笑，甚至還說「難怪媒體朋友這麼喜歡妳」。

面對媒體詢問賴清德是否有望「蔡賴配」，賴仍不鬆口，高嘉瑜在受訪時則相當樂觀，表示基層支持者希望蔡賴配的原因是能看到民進黨的團結，且最強的兩個人能夠帶領民進黨、帶領台灣這是支持者的期待，當然未來如何沒人能夠保證，但認為蔡英文和賴清德如果可以組成團隊，為立委參選人輔選，帶領民進黨，大家都會感受到民進黨的氛圍及振奮人心的效果。

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