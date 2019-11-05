小英參拜新園媽祖 支持者：不睡午覺也要看總統！

總統蔡英文赴屏東新園鄉新惠宮上香。（記者陳彥廷攝）

2019-11-05 14:52:25

［記者陳彥廷／屏東報導］總統蔡英文今天「鄉親面對面開講」行程來到屏東，1天至少10個行程是把時間塞得滿滿滿，早上先至屏東市大武營為高榮屏東分院進行動土典禮，下午稍事休息後到新園鄉新惠宮參拜，祈求國泰民安，由於是下午1點半左右正是午睡時間，總統還特別向民眾說「歹勢」，但現場熱情支持者除了說「不睡午覺就是要看總統！」，更要她「免歹勢」，熱情十足。

蔡英文下午在民進黨籍的立委莊瑞雄、蘇震清、周春米及縣議員劉孟君、許展維、方文正及新園鄉長方冠丁、鄉代主席林順煌等人陪同下至新園鄉新惠宮參拜，地方數百年的宮廟響應減香政策，全場雖冠蓋雲集，但僅由蔡英文代表持1柱清香敬拜。

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數百名鄉民中午就已到宮廟等待，擠得廟埕是水洩不通，主持人先是介紹蔡英文是「屏東的女兒」，蔡英文則是一致詞就表示，來廟內參拜祈求風調雨順，也有機會可以和鄉親見面，不過現在才剛過中午，很感謝各位鄉親的力挺，不過「歹勢」讓各位可沒辦法先睡午覺。

不過現場支持者不僅不介意，反而大聲地說「免歹勢」，甚至還有鄉民直接「表白」，指「為了妳不睡午覺也要來」。蔡英文聞訊，先是開玩笑，大家等一下再回家睡覺，也直說，每次回到故鄉總是特別的高興，就是因為屏東人的熱情。

蔡英文到新園新惠宮參拜，並和鄉親面對面開講。（記者陳彥廷攝）

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