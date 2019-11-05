12強今燃戰火！ 小英教「棒球英文」為台灣加油

蔡英文總統為棒球健兒加油說：Let's go Taiwan,it's our time to shine.（取自臉書）

2019-11-05 13:39:00

〔記者蘇永耀／台北報導〕2019年第二屆世界棒球12強錦標賽今晚點燃戰火！台灣隊今晚將在台中洲際棒球場出戰波多黎各。蔡英文總統也透過社群媒體應景教大家有關棒球的英文，並為我棒球健兒加油說：Let's go Taiwan,it's our time to shine.（台灣加油！這是我們閃耀的時刻）。

蔡總統在社群媒體播放的系列英文教學，特地找來網紅蔡阿嘎扮演蔡總統，教大家跟棒球有關的英文！不過，蔡阿嘎戲謔的表現方式，讓蔡總統在臉書自我嘲解說：「我不想承認蔡阿嘎模仿的是我」，但她也在影片中肯定蔡阿嘎的裝扮是「還有幾分姿色」。

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蔡英文在棒球英文教學裡除教大家如champion（冠軍）、baseball（棒球）等較為熟悉的英文單字外，進階版的部分也提到bottom of the ninth inning（九局下半）、walk-off home run（再見全壘打）、double play（雙殺）等棒球專用的術語。

蔡總統並在臉書強調，世界12強棒球賽即將在今晚開打，我們一起繼續為國家隊加油吧！

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