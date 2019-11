12強今燃戰火！ 小英教「棒球英文」為台灣加油

蔡英文總統為棒球健兒加油說:Let's go Taiwan,it's our time to shine.(取自臉書)

2019-11-05 13:39:00

〔記者蘇永耀/台北報導〕2019年第二屆世界棒球12強錦標賽今晚點燃戰火!台灣隊今晚將在台中洲際棒球場出戰波多黎各。蔡英文總統也透過社群媒體應景教大家有關棒球的英文,並為我棒球健兒加油說:Let's go Taiwan,it's our time to shine.(台灣加油!這是我們閃耀的時刻)。

蔡總統在社群媒體播放的系列英文教學,特地找來網紅蔡阿嘎扮演蔡總統,教大家跟棒球有關的英文!不過,蔡阿嘎戲謔的表現方式,讓蔡總統在臉書自我嘲解說:「我不想承認蔡阿嘎模仿的是我」,但她也在影片中肯定蔡阿嘎的裝扮是「還有幾分姿色」。

蔡英文在棒球英文教學裡除教大家如champion(冠軍)、baseball(棒球)等較為熟悉的英文單字外,進階版的部分也提到bottom of the ninth inning(九局下半)、walk-off home run(再見全壘打)、double play(雙殺)等棒球專用的術語。

蔡總統並在臉書強調,世界12強棒球賽即將在今晚開打,我們一起繼續為國家隊加油吧!

