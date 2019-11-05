為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

蔡英文：要讓年青人敢生．敢養 國家一起來養

總統蔡英文到萬丹鄉忠心宮參拜（記者葉永騫攝）

總統蔡英文到萬丹鄉忠心宮參拜（記者葉永騫攝）

2019-11-05 13:00:38

〔記者葉永騫／萬丹報導〕總統蔡英文今天上午到萬丹鄉忠心宮參拜，受到數百位的村民的熱烈歡迎，蔡英文強調，政府對於農民、老人、青年、幼童的照顧，要讓年青人敢結婚．敢生、敢養，幼兒讓國家一起來養。

總統蔡英文今天上午在立委蘇震清、周春米、鍾佳濱、莊瑞雄等人的陪同下到萬丹鄉忠心宮參拜，上百位的村民到場高喊蔡英文「凍蒜」，蔡英文指出，屏東這次舉辦台灣燈會、國慶煙火受到好評，縣長潘孟安成了第一名的縣長，而屏東人還有行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、農委會主委陳吉仲等人都做的很好，屏東人很團結，希望屏東人這次選舉能將票投到全台灣最高，讓她未來也能好做事。

蔡英文強調，政府對於農民、老人、青年的照顧不遺餘力，讓老人安心養老，幼兒受到照顧，對於幼兒0-6歲的照顧從200億成長到600億，讓年輕人敢生、敢養，幼兒上公立不用錢，只付雜費，而私立最高負擔4500元，其他由政府出錢，讓老人及幼兒都受到好的照顧，而對於屏東的交通建設也會做更多的快速道路，和鐵道軌道系統會加強建設，這就是未來4年要做的事。

總統蔡英文受到萬丹鄉民的熱烈歡迎，爭相握手（記者葉永騫攝）

總統蔡英文受到萬丹鄉民的熱烈歡迎，爭相握手（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜若當總統？獨派：將是台灣災難的開始
2019-11-05 11:45

韓國瑜若當總統？獨派：將是台灣災難的開始
韓國瑜6成支持者是鐵粉 民調專家：這一點蔡英文佔優勢
2019-11-05 10:20

韓國瑜6成支持者是鐵粉 民調專家：這一點蔡英文佔優勢
潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇

潮流一哥與文青女神的全新時尚選擇
草包選上台灣堪慮 基層軍人真心話：千萬母湯！
2019-11-04 00:06

草包選上台灣堪慮 基層軍人真心話：千萬母湯！
「邱議瑩很兇！」蔡英文連說2次 她尷尬扮了鬼臉
2019-11-03 19:22

「邱議瑩很兇！」蔡英文連說2次 她尷尬扮了鬼臉
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
全國漁業後援會成立 蔡英文︰提撥百億經費 擴大養殖業保險
2019-11-03 17:02

全國漁業後援會成立 蔡英文︰提撥百億經費 擴大養殖業保險
郭國文成立聯合競總 賴清德︰讓英文、國文考試過關
2019-11-03 12:59

郭國文成立聯合競總 賴清德︰讓英文、國文考試過關

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播