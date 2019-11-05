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蔡英文：要讓年青人敢生．敢養 國家一起來養
2019-11-05 13:00:38
〔記者葉永騫／萬丹報導〕總統蔡英文今天上午到萬丹鄉忠心宮參拜，受到數百位的村民的熱烈歡迎，蔡英文強調，政府對於農民、老人、青年、幼童的照顧，要讓年青人敢結婚．敢生、敢養，幼兒讓國家一起來養。
總統蔡英文今天上午在立委蘇震清、周春米、鍾佳濱、莊瑞雄等人的陪同下到萬丹鄉忠心宮參拜，上百位的村民到場高喊蔡英文「凍蒜」，蔡英文指出，屏東這次舉辦台灣燈會、國慶煙火受到好評，縣長潘孟安成了第一名的縣長，而屏東人還有行政院長蘇貞昌、立法院長蘇嘉全、農委會主委陳吉仲等人都做的很好，屏東人很團結，希望屏東人這次選舉能將票投到全台灣最高，讓她未來也能好做事。
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蔡英文強調，政府對於農民、老人、青年的照顧不遺餘力，讓老人安心養老，幼兒受到照顧，對於幼兒0-6歲的照顧從200億成長到600億，讓年輕人敢生、敢養，幼兒上公立不用錢，只付雜費，而私立最高負擔4500元，其他由政府出錢，讓老人及幼兒都受到好的照顧，而對於屏東的交通建設也會做更多的快速道路，和鐵道軌道系統會加強建設，這就是未來4年要做的事。