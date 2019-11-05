小英屏東跑行程 午餐品嚐東港特色小吃「肉粿」

蔡英文在屏東東港品嘗肉粿。（圖擷自莊瑞雄臉書）

2019-11-05 14:16:15

〔記者侯承旭／屏東報導〕總統蔡英文今天南下屏東主持高雄榮總屏東分院動土，並走訪多家廟宇，中午在東港鎮的路邊攤吃午餐，品嚐在地小吃東港肉粿。

蔡英文結束萬丹廟宇參拜後，即驅車到東港鎮吃名小吃「葉家肉粿」吃午餐，與民進黨立委莊瑞雄、民進黨立委蘇震清、民進黨東港鎮長徐志雄、無黨籍屏東縣議員林蔡鳳梅一起坐在騎樓吃肉粿。

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值得注意的是，縣議員林蔡鳳梅是前國民黨籍屏東縣議長林清都的妻子，基層實力不可小覷，藍綠都有人脈，去年底還傳出有意角逐屏東縣議長寶座。

蔡英文車隊抵達前，林蔡鳳梅及東港鎮長徐志雄已在「葉家肉粿」攤前迎接，蔡英文下車特別先與林蔡鳳梅握手，隨後入座。立委莊瑞雄還吆喝林蔡鳳梅要「請客」，林蔡鳳梅馬上說「我請、我請」。

肉粿是東港最具特色的小吃之一，以純米製成的粿，加上櫻花蝦、肉片、香腸等配料，再淋上虱目魚及米漿熬製成的高湯。

蔡英文結束萬丹廟宇參拜後，即驅車到東港鎮吃名小吃「葉家肉粿」吃午餐。（圖擷自葉家肉粿）

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