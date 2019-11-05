為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

小英屏東跑行程 午餐品嚐東港特色小吃「肉粿」

蔡英文在屏東東港品嘗肉粿。（圖擷自莊瑞雄臉書）

蔡英文在屏東東港品嘗肉粿。（圖擷自莊瑞雄臉書）

2019-11-05 14:16:15

〔記者侯承旭／屏東報導〕總統蔡英文今天南下屏東主持高雄榮總屏東分院動土，並走訪多家廟宇，中午在東港鎮的路邊攤吃午餐，品嚐在地小吃東港肉粿。

蔡英文結束萬丹廟宇參拜後，即驅車到東港鎮吃名小吃「葉家肉粿」吃午餐，與民進黨立委莊瑞雄、民進黨立委蘇震清、民進黨東港鎮長徐志雄、無黨籍屏東縣議員林蔡鳳梅一起坐在騎樓吃肉粿。

值得注意的是，縣議員林蔡鳳梅是前國民黨籍屏東縣議長林清都的妻子，基層實力不可小覷，藍綠都有人脈，去年底還傳出有意角逐屏東縣議長寶座。

蔡英文車隊抵達前，林蔡鳳梅及東港鎮長徐志雄已在「葉家肉粿」攤前迎接，蔡英文下車特別先與林蔡鳳梅握手，隨後入座。立委莊瑞雄還吆喝林蔡鳳梅要「請客」，林蔡鳳梅馬上說「我請、我請」。

肉粿是東港最具特色的小吃之一，以純米製成的粿，加上櫻花蝦、肉片、香腸等配料，再淋上虱目魚及米漿熬製成的高湯。

蔡英文結束萬丹廟宇參拜後，即驅車到東港鎮吃名小吃「葉家肉粿」吃午餐。（圖擷自葉家肉粿）

蔡英文結束萬丹廟宇參拜後，即驅車到東港鎮吃名小吃「葉家肉粿」吃午餐。（圖擷自葉家肉粿）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
12強今燃戰火！ 小英教「棒球英文」為台灣加油
2019-11-05 13:39

12強今燃戰火！ 小英教「棒球英文」為台灣加油
呂秀蓮將連署不成類比319槍案 民進黨斥：不可承受之不實指控
2019-11-05 13:36

呂秀蓮將連署不成類比319槍案 民進黨斥：不可承受之不實指控
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
26條誘台》蔡英文：意圖影響大選 實現一國兩制方案
2019-11-05 13:11

26條誘台》蔡英文：意圖影響大選 實現一國兩制方案
研考民調缺市長滿意度 高市議員：韓內閣最狗腿政務官
2019-11-05 13:09

研考民調缺市長滿意度 高市議員：韓內閣最狗腿政務官
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播