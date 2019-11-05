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呂秀蓮將連署不成類比319槍案 民進黨斥：不可承受之不實指控

宣布退出選舉的呂秀蓮、彭百顯二人，5日舉行「三一九 2.0版」記者會，並提出五點嚴正指責。（記者叢昌瑾攝）

宣布退出選舉的呂秀蓮、彭百顯二人，5日舉行「三一九 2.0版」記者會，並提出五點嚴正指責。（記者叢昌瑾攝）

2019-11-05 13:36:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕前副總統呂秀蓮在總統連署送件最後一天宣布不交付連署書並退選。呂秀蓮今與副手彭百顯再召開記者會，指控「有人收購呂秀蓮與彭百顯的連署書」，為向民進黨送上禮物，爭取不分區提名，並表示自己「就像是又遭遇了一次319」。對此，民進黨中央今以新聞稿表示，嚴正駁斥此無的放矢的指控，且感到無比痛心。

呂秀蓮今指控，她在連署過程中，有兩地共19萬多份連署書遭到不明人士以他人名義帶走。在整理連署書過程中，也有人臥底偷走或將連署書丟入垃圾筒，呼籲執政黨徹查，否則總統蔡英文和行政院長蘇貞昌以後不要再高喊民主。

民進黨中央今以新聞稿表示，有關呂秀蓮指控有買家收購其總統參選連署書，為向民進黨送上禮物，爭取不分區提名一事，民進黨中央嚴正駁斥此無的放矢的指控，且感到無比痛心。

民進黨表示，呂前副總統為民進黨及台灣各界敬重的民主前輩，日前，對於呂前副總統參選總統的連署未能成案的責難發言，民進黨未有回應，乃是顧及前輩昔日民主貢獻，並理解其受到挫折之心情。然而連署既然未竟，也請前輩尊重民主程序，展現民主風範，不應以栽贓指控方式來抹殺台灣得來不易的民主。

民進黨表示，將連署未達門檻一事與319槍擊案類比，並牽扯民進黨的不分區提名，實為不可承受之不實指控。懇請呂前副總統重拾過往追求民主的自我，與民進黨、台灣人民站在一起，這次2020年總統大選，全力支持顧全台灣主權的蔡英文總統，勿讓親痛仇快。

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