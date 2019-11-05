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指李佳芬開口就引眾怒 陳芳明：希望她繼續「助選」

陳芳明說，李佳芬可謂是「最佳助選員」。（資料照）

陳芳明說，李佳芬可謂是「最佳助選員」。（資料照）

2019-11-05 10:20:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜之妻李佳芬近期爭議不斷，日前更直指學校教母語是「浪費資源」，作家、政大教授陳芳明在臉書直言，李佳芬是「最佳助選員」，因為只要她開口說話，就會引起眾怒。

針對李佳芬「教母語浪費資源」一說，陳芳明認為，李佳芬身為創辦維多利亞雙語學校的副董事長，顯然很以英語當做「她的母語」，但現在的台灣不再是漢滿蒙回藏苗的社會，也不再是漢人中心論的威權時代。

陳芳明指出，台灣從1980年代後，原住民語言已經恢復，新住民人口也漸漸增加，台灣已經是各種豐富母語的多元社會，李佳芬的思想還停在戒嚴時代，又在說「學母語是浪費」，陳芳明質疑：「這是什麼時代他們夫妻還不知道。每個小孩都送到她經營的維多利亞學校，才不會浪費嗎？」陳芳明也直言，有什麼丈夫就有什麼妻子，最基本的民主素養都不知道，「衷心希望她繼續助選吧」。

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