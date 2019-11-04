李佳芬稱「學母語浪費資源」民進黨：傷害多元族群

國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬（中）3日一席在校學母語是浪費資源的說法引發爭議。（資料照，記者羅沛德攝）

2019-11-04 18:53:09

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對李佳芬昨日表示在學校學習母語是浪費資源，民進黨發言人李晏榕今表示，李佳芬的言論不只很扣分，還傷害台灣多元族群以及新住民對自己文化認同的情感，學習母語的目的，不是單純語言學習而已，更重要的是其背後的歷史文化傳承。記得上一屆總統大選時，客家大老鍾肇政老師曾說過：「客家話一旦消失，客家人也就消失」。

李晏榕提到，陳水扁總統執政時期成立客家電視台、原住民族電視台，到現今剛成立的公視台語台，都可以看見民進黨政府持續推動多元文化的努力。此外，政府也持續推動新住民二代的母語教育，不論台客語、原住民語亦或新移民語文，蔡政府一向以政策鼓勵學習母語，例如在新移民語納入課綱方面，教育部今年8月起將7個國家新移民語文課程列為國小語文領域必選；國中及高中也分別納入彈性學習課程與第二外國語文的選修，是蔡總統推行的新住民五大政策之一。

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李晏榕強調，母語教育並不會擠壓到第二外語教育，在台灣與東南亞國家密切交流的今天，學習母語，可以是台灣孩子未來在就業競爭力上一項重要的資產。

李晏榕表示，讓孩子學習父母親的語言，進一步讓台灣成為一個族群融合的國家，難道這是浪費時間嗎？國民黨政府當年禁止台灣人說鄉土語言，抹殺了台灣人對土地文化的認知與感情，現在國民黨提名的總統候選人之妻子再有這種說法，毫不掩藏的表現出歧視心態，除可看出他們對歷史文化的不重視外，也顯示了經過幾十年，國民黨仍舊持續扼殺多元族群文化，讓人感到相當訝異與遺憾。

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