藍營控公器私用 魏明谷1句話回嗆

國民黨團今在議會團黨辦公室召開「選舉選到忘我了嗎？竟把縣政資源當成選舉工具！」記者會。（記者張聰秋攝）

2019-11-04 17:11:07

〔記者張聰秋、陳冠備／彰化報導〕身兼台灣自來水公司董事長的前彰化縣長魏明谷，近來在彰化縣各地舉辦「魏明谷陪你開講」座談會，卻遭彰化縣議會國民黨團指涉，用縣府文宣品幫民進黨立委參選人輔選，質疑魏公器私用、違反行政中立，魏明谷則反擊，強調座談會與水資源有關，發放文宣品合法合理合情，國民黨團「小題大做、栽贓抹黑」。

國民黨團今在議會團黨辦公室召開「選舉選到忘我了嗎？竟把縣政資源當成選舉工具！」記者會，縣議員曹嘉豪、劉淑芳、林庚壬、顧黃水花、凃俊任、蕭如意、許晋揚等人，分別拿著寫上「民進黨帶頭違法、行政不中立」、「自來水是無色何時變綠色」、「國民事業不是民進黨的黨營事業」等海報看板，抨擊抗議魏明谷利用下鄉開講的場合違反行政中立，涉及公器私用，發送他在縣長任內的縣府文宣品，和印有水公司字樣的筆。

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曹嘉豪指出，他們根據民眾檢舉陳情，魏明谷在員林幫民進黨立委參選人陳素月輔選的場合，發放印上彰化縣政府廣告，有「風光大縣、幸福彰化」字樣的透明袋子，袋內裝有魏明谷縣長任用宣導敬老重陽金369的文宣扇子，縣府文宣品怎能變成輔選文宣品？

劉淑芳表示，考試院表明國營事業負責人即使請假，也不能站台助選，何況魏明谷身兼蔡英文總統拚連任的彰化縣競選總部主委，四處開講更替民進黨參選人助選，不免讓人質疑違反行政中立，黨團同時要求縣府政風單位徹底查辦縣府文宣品流向。

針對民進黨團指控，魏明谷受訪指出，現場發送台水的文宣筆，是希望民眾有任何自來水問題，可以打筆上印的免費電話詢問，以達便民服務，座談會與水資源有關，發文宣品是合法合理合情的，如果蕭景田或其他參選人的座談會，願意讓台水宣導節約用水，台水公司很願意派員去發宣導品。

魏明谷表示，現場發放的是他縣長選舉期間留下綠色袋子，「都是我的袋子」，曹嘉豪議員和國民黨團指涉塑膠環保袋和扇子，是原本縣府要丟掉，民眾發覺可惜拿來發給座談會的民眾，剩下數量不多，只有1、200個，民眾發的，不是他發放，他站在環保與惜物的立場，認為這是美事，愛物惜物，也讓資源不浪費、物盡其用。

惹議的扇子宣傳品是縣府廣告文宣品，對此，行政處長蔡松輝表示，宣導品扇子及塑膠提袋皆為2018年縣府經綠處、衛生局依當時業務需求採購製作，且該兩樣宣導品當時皆依領用程序發送完畢，府內外各局處於縣長王惠美上任後，帳上已無庫存，故若當時有民間團體在辦理活動協助縣政宣導的需向業務單位領用，後續之再利用，縣府實無從管制。

彰化縣議會國民黨團今抨擊前彰化縣長魏明谷，拿縣長任內的文宣品幫政黨立委參選人助選。（記者張聰秋攝）

台水董事長魏明谷表示，座談會與水資源有關，發放文宣品合法合理合情，現場他們發放的綠色袋子是他縣長選舉期間留下來的，是他的袋子。（圖由魏明谷提供）

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