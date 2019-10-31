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彰縣議會為太陽花學運國賠戰翻 議長怒拍桌：鬧什麼鬧
2019-10-31 18:06:23
〔記者劉曉欣／彰化報導〕太陽花學運國賠案意外點燃今天彰化縣議會定期大會的戰火，時力、綠營議員接連發聲反制藍營，議長謝典林怒拍桌大喊，鬧什麼鬧，要表態可以，但要先舉手發言！最後中場休息5分鐘，讓戰火停歇。
國民黨議員鄭俊雄首先聲援太陽花學運的員警，多位藍營議員也紛紛拿起標語走到議事堂前方，強調司法應該要保障警察依法行政，也要求政府應該中立，要為在太陽花學運一戰成名的縣警局長方仰寧加油。
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但藍營議員強烈發聲，引來時代力量縣議員吳韋達站起來高喊「抗議」，認為公權力沒有問題，但不能被過度使用；隨後民進黨縣議員黃盛祿、尤瑞春接棒力挺「尊重司法」；但此舉引發謝典林發怒，認為這是鄭俊雄的發言時間，拍桌大喊，吵什麼吵，鬧什麼鬧，要表態可以，但要先舉手！
眼看議事堂的戰火即將一觸即發，有議員提議休息5分鐘，才讓戰火沒有擴大。
民進黨議事黨團最後發表聲明，強調「台灣不是香港，台灣不是黑警國家」，支持並主張警察依法執行公權力，並保持行政中立。尊重司法獨立，尊重司法判決，反對過激的暴力行為，堅決守護台灣人民的言論與集會自由。
方仰寧在議會時明確表示，堅持依法行政與行政中立是；事後則發聲明指出，訴訟賠償的對像是機關，並非他個人，所以他個人不便表示意見，但是如果能夠上訴尋求其他法官的見解，讓真理真相越辯越明，對司法論辯也未嘗不是一件對的事。
吳韋達事後也指出，他支持基層員警，但不能過度擴張與濫權，國民黨把對司法判決結果的意見，扯到太陽花學運上，他才會當場提出程序問題來表達「抗議」！