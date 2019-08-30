佔領行院驅離濺血案開庭 馬英九：驅離不須我下令

2019-08-30 20:45

〔記者張文川、溫于德、實習記者謝佳璇／台北報導〕2014年「太陽花學運」期間「323佔領行政院」遭警方強制驅離案，參與抗爭的7旬老翁周榮宗（已故）等23位受傷掛彩的民眾，自訴控告時任總統馬英九、行政院長江宜樺、警政署長王卓鈞、中正一分局長方仰寧4人涉殺人未遂、重傷害未遂、傷害、強制等罪；台北地方法院更二審今開庭，首度傳喚馬英九等4名被告到庭，4人都否認犯罪，馬英九答辯時說，警方驅離是正確的，但不須要他下令。

馬英九答辯主張「我無罪」，他認為，當晚數千群眾暴力違法闖入行政院，破壞門窗進入辦公室，準備佔領政院以阻撓隔天公務員上班、癱瘓中央政府，這在任何民主法治國家都無法容忍，政府絕對有責任勸離或驅離，以維護國家最高行政機關的安全與社會秩序，警方的作為合法、必要、且符合多數民意期待。

馬英九說，當時台北市警局主動依法勸離或驅離，以恢復行政院的安寧秩序，是正確的作法，符合警方處理群眾事件的標準作業程序SOP，並不需要由總統下令，「他們指控我當時『下令』江宜樺以武力驅離群眾，造成民眾受傷流血，完全不是事實，因此，我無罪」。

江宜樺答辯指出，當晚抗議群眾以油壓剪等工具破壞門窗入侵行政院，試圖佔領大樓，這已不是和平的集會遊行，而是暴力侵入公署，市警局與警政署是依法驅離，完全符合阻卻違法的要件，他身為行政院負責人，接到王卓鈞報告現場狀況後，表示支持警方預定的驅離行動，這是行政院長本於職責應當依法做的決定，「對於我犯罪的種種指控，我一概不同意」。王卓鈞、方仰寧也主張無罪，並沿用去年1月開庭時的答辯。

法官問4人是否曾「下令」驅離，馬英九否認下令，也不須要他下令，警方本來就該驅離；江宜樺說，他當晚聽完王卓鈞用電話報告說北市警局已準備驅離，他當下對此表示支持，但他不認為這是在「下令」。

王卓鈞則說，當天並沒有下令的問題，因為北市警局並沒有「不作為」的情形，根本不須要他下令；方仰寧說，群眾被鼓動而非法暴力侵入行政院，是非法行為的現行犯，他身為轄區分局長，不可能不作為，必須依法執行驅離，行動前他在指揮車上苦口婆心極盡勸離的能事，仍不離開者才予勸離、抬離、驅離。

馬英九等4人都不爭執警方驅離時使用警棍、警盾、高壓噴水車，但江宜樺說當時不清楚警方驅離的工具，事後看影片才知道；方仰寧說，警棍、警盾是員警的個人裝備，每位員警在警校都有學過警械使用條例，清楚知道該在何時、如何使用，不須要他下令員警去使用，至於噴水車，則是清晨在被占據的馬路上動用，是朝上方「仰射」，目的是把佔路的民眾噴濕、趕快離開道路，不聽勸者才會採取「平射」的指令。

台北地院曾2度程序駁回此案，但都被高等法院撤銷，發回北院更審，認為北院應調查釐清證據的舉證責任等，不應程序駁回，北院更二審今傳喚馬、江、王、方4被告以及23位自訴人，進行準備程序。

多位自訴人委由律師，向法官聲請調閱相關的國家賠償案、行政訴訟、聲請證據保全案等訟訴的卷證資料。法官定11月29日再開庭。

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