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首頁　>　政治

324政院暴力驅離判國賠 藍委抗議：沒拍到警方攻擊民眾

針對太陽花事件判國賠，國民黨團開記者會聲援警察，痛斥判決不公。（記者塗建榮攝）

針對太陽花事件判國賠，國民黨團開記者會聲援警察，痛斥判決不公。（記者塗建榮攝）

2019-10-31 12:25:41

〔記者陳昀／台北報導〕2014年太陽花學運的「行政院暴力驅離事件」，前立委周倪安等人提出民事自訴，台北地院昨天認定部分員警執法逾越比例原則，判台北市警局應賠14人共111萬1570元，仍可上訴；立法院國民黨團今天對此表達遺憾、抗議，痛斥在完全沒有拍到警察攻擊民眾的情形下做此判決很不公平，這是「政治判決」，因為這些人有著民進黨取得政權，當然無罪。

國民黨團首席副書記長陳宜民指出，國民黨團對此判決表達嚴正遺憾、抗議，台北地院在沒有警察攻擊民眾的影像情形下判決國賠，且沒有檢視警察執法的正當行為及前因後果就做出判決，自行降低舉證責任，對辛苦執勤的警察很不公平，判北市警局上訴。

立委賴士葆痛批，這是道道地地的政治判決，沒有直接證據、影響顯示警方過當使用警械，只憑證人講話就判國賠，證人都是一起去佔領的同伴，當然會指控執法過當，他質疑，推伍軍人到立院抗議年改時，警方也是強力排除、態度惡劣，此時就沒有過當？

他主張，警政署應力挺北市警局提出上訴，這樣的判決人民無法接受，民進黨若繼續執政，恐怕只剩「皇帝權」，一切只看政治、法律通通丟開；基層員警現在都認為，以後遇到陳抗就都不要驅離，以免惹禍。

立委林奕華痛斥，這是史上最荒謬的學運、最荒謬的判決，嚴重羞辱依法驅離入侵公署民眾的警察，同樣是警方嚴厲執法，為什麼太陽花時警方是國家暴力、軍公教年改抗爭民眾變成暴民？

林奕華酸說，太陽花的參與者都變成受益者，有吃又有拿，不是選上立委就是當民進黨高層，堪稱投資報酬率最高的政治投資；她質疑，當時太陽花的訴求是反服貿、貨貿，為什麼民進黨上台執政、立院過半後又不敢廢止？

亞洲警察學會秘書長葉毓蘭說，她要代表警察發出怒吼、抗議，太陽花學運對警察來說是場戰爭，台北地院給的卻是羞辱，還有律師團稱警察是法院認證的國家暴力，不能接受；她說，台灣民主改革進程中，警察克盡職守，中立、專業、客觀，卻被人民最不信任的司法人員不斷糟蹋，警察未來不會再這麼拚命的，到底為誰辛苦為誰忙？

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