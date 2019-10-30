324政院暴力驅離求償 一審判台北市警局賠14人111萬

2014年3月24日凌晨，警強制驅離行政院周邊學生和民眾。（資料照，記者羅沛德攝）

2019-10-30 17:49:39

首次上稿 17:08

更新時間 17:49

〔記者溫于德／台北報導〕發生在前總統馬英九任內的太陽花學運「323佔領行政院」行動，警方強制驅離釀「324行政院暴力驅離事件」，前台聯立委周倪安等29人提起民事自訴，要求台北市政府與台北市政府警察局應連帶賠償830萬餘元。案經台北地院3年時間審理，今天下午5時宣判，合議庭判台北市警局應賠周倪安等14人共111萬1570元，仍可上訴。

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北院先公布判決主文為，周倪安獲賠20萬元；李孟融10萬1005元；鄭運陽10萬0905；江政韓10萬0680元；林志傑10萬元；蘇俊雄10萬元；黃昰森10萬元；黃貴蘭10萬元；死者周榮宗的妻子與4位小孩共10萬8980元。判決理由尚未公布。

2014年3月23日正值太陽花學運期間，當晚7時半，突有一群學生衝過忠孝東路，跨過行政院大門口闖入行政院，大批民眾隨後跟著包圍並爬入行政院院區。

衝入行政院的學生接著利用鋁梯爬到院長辦公室，另有學生拿出退回服貿的巨型海報，大喊「退回服貿、占領行政院！」

學生與民眾後來開始靜坐，顧立雄領軍的人權律師團也隨之進駐；行政院當晚10時許要求警政署加派警力、強制驅離；警方24日凌晨出動上千名鎮暴部隊和兩輛鎮暴水車，6小時內發動7波驅離攻勢，棍棒齊飛、盾牌猛砸和水柱狂噴下。

過程中，當時在野的民進黨，於凌晨1時50分由蘇嘉全、蔡英文、謝長廷、游錫堃等天王率隊進入院區加入靜坐；凌晨5時25分，在學生決定下，最後一批學生跟著民進黨人邊喊「退回服貿、捍衛民主！」走出行政院，結束了漫長的一夜。

後來因警方未提供施暴警員資料，也不願接受被害人提出國賠協議，民間司改會與義務律師團遂在「324行政院暴力驅離事件2週年」前一日、2016年3月23日這天替受暴民眾赴台北地院遞狀，正式向台北市政府與台北市政府警察局請求國賠。

律師團當時提到，全案發生至今已2年，警方對於提供員警資料一事不斷推諉，對受暴民眾提出的國賠協議更斷然拒絕，因此決定替被害人訴請國賠，求償1037萬餘元。全案今宣判。

2014年3月24日凌晨，反服貿群眾運動攻佔行政院，警方以強力水柱驅離，群眾手勾手背對水車抵抗。（資料照，記者陳逸寬攝）

2014年3月24日反黑箱服貿民眾突襲行政院，警方凌晨驅離抗議民眾。（資料照，記者簡榮豐攝）

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