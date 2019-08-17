羞！ 魏明谷徵舊照...跑出這些照片

2019-08-17 22:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕基隆市長林右昌的臉書粉絲專頁前天PO出其年輕舊照，引發熱烈迴響，網友驚呼神似日本影星三浦春馬，結果引發許多政治人物大跟風，紛紛晒出舊照，前彰化縣長、現台水公司董事長魏明谷不落人後，今天透過臉書徵求老照片。

魏明谷定義所謂的「舊照」是他第8屆立委之前，如果能讓他「存檔留照」，會寄送小禮物答謝。

「徵舊照」訊息今天傍晚PO出，已有許多網友上傳到魏明谷的臉書粉絲頁，這些照片包羅萬象，年代有近有遠，其中最尷尬莫過於有一名女性支持者PO出魏明谷5年前「選前之夜」一時忘情跟太太劉慧如親吻的照片，角度像似在喇舌，讓人臉紅心跳。

也有民眾PO出員林火車站落成時，魏明谷、林滄敏、卓伯源3人同框的歷史照，照片中魏明谷憨然一笑，略帶靦腆，卓伯源則是嘴角上揚，面露佞笑之色，中間的林滄敏則是斯斯文文地掩口鼻而笑，站在中間的他，表情堪稱最具張力，而三人視線投向同一點，有網友說「好像前面有正妹」。

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