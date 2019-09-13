中秋連假何處去 台水董座帶你這樣玩曾文水庫

2019-09-13 17:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台水董事長魏明谷到嘉義大埔鄉視察偏鄉用水，還當起旅遊人導覽宣傳幫忙拚經濟！不但解決裝設自來水管線，還幫忙推銷當地曾文水庫旅遊行程，充當玩家拍片遊曾文水庫，釣魚、餵老鷹、山豬島餵山豬、水上船屋用餐，帶領觀眾飽覽水庫風光，影片活潑生動的介紹影片這兩天PO上臉書，立刻獲得迴響，鄉長開心說，詢問度超高，要來玩的人變好多。

魏明谷當起旅遊達人在曾文水庫上的釣魚平台上釣魚，一次就釣上3尾，讓他樂不可支開心秀成果。仔細一看原來其中有秘密，釣竿沒有真魚餌，而是裝了個彩色的假魚餌，吸引魚兒上勾，只有魚勾是真的，他一次釣上3尾魚，還驕傲說如果魚釣太多，吃不完就丟水上跟許多盤旋的老鷹分享。

魏明谷說完手一指滿天的老鷹，大讚曾文水庫的釣魚平台不但能釣好多魚，還可清楚觀賞老鷹，接著又帶領大家坐船到山豬島看野生山豬，手上一灑麥片，就有60多隻山豬搶食，他強調，這些山豬不能抓去殺，都是野生的，還指其中一隻最大的山豬說「這隻最大最兇，竟然跑上船上吃東西！」介紹得非常生動，讓觀眾身歷其境。

魏明谷最後帶大家到船屋吃風味餐，鏡頭落在船上遊湖，飽覽美麗的湖光山色，歡迎大家利用假期到曾文水庫旅遊，大埔鄉長吳明勳也入鏡，強調水庫生態沒被破壞，歡迎全家來玩，而且一天玩不完，至少要玩上兩天一夜。

魏明谷說，當天是由鄉長帶船帶路，水庫湖邊有猴園、山豬島有野生山豬，船屋可以供遊客垂釣、烤魚，露營也有風味餐廳，晚上8點天色暗，從船屋看西側山邊完全沒有燈光，東邊街道只有台三線的路燈閃爍，是林地保護很好的地方。

曾文水庫是台灣最大的水庫與湖泊，大埔鄉原來很熱鬧有1萬2千多人，為了興建水庫，人口才遷居，現在只剩1/3，是嘉縣人口最少的鄉，雖然境內有最大的水庫，卻因位置偏僻而水源不足，自來水普及率不到5成，冬天枯水期就取不到水，鄉長請求協助申裝自來水管線，魏明谷前往視察，規劃裝自來水管，解決用水問題。

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