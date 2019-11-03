台灣與美加民主差在哪 沈榮欽：韓國瑜信口開河

加拿大約克大學副教授沈榮欽批評，在其他國家的選舉中，學貸或免費遊學政見會搭配預算、做法與財政來源，而台灣的遊學全憑國民黨總統參選人韓國瑜（見圖）信口開河。（資料照）

2019-11-03 21:06:12

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大約克大學副教授沈榮欽今（3）日指出，選情緊繃時，學貸或免費遊學很可能成為總統大選議題，但美國、加拿大的候選人都有提出預算、做法與財政來源，反觀台灣遊學卻僅憑國民黨總統參選人韓國瑜的信口開河，加上旁人荒謬護航、媒體造神，可見台灣與美加的民主看似相似，但細節透露出民主根基的差異。

沈榮欽發臉書寫道，2020的美國總統大選，民主黨初選參選人桑德斯（Bernie Sanders）較激進，提出學貸全免、公立大學免費，預估需要2.2兆美元預算，並由向華爾街徵交易稅來買單；民主黨另名初選參選人華倫（Elizabeth Warren）則加入排富條款，收入越低者學貸減免越多，估計要0.125兆美元預算，資金來源則是抽富人稅。

請繼續往下閱讀...

文中也說，反對方認為，免除學貸會使美國債務增加約GDP的0.4％，讓美國債務雪上加霜；經濟學家則擔心引發道德風險（Moral Hazard），也就是因為有人買單而誘發某些隱性行為，最後造成更大的成本與浪費。

沈榮欽分析，選情緊繃時，學貸或免費遊學都可能成為選舉議題，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）日前競選時，也提出要寬限2年學貸，但不同之處是，美加的參選人都有搭配預算、做法與財政來源，而台灣的遊學全憑韓國瑜信口開河，再由荒腔走板的國政顧問團護航，佐以媒體的造神運動，使韓國瑜除了親中，越來越像裴隆主義者，「台灣和美加的民主雖然表面神似，但總是在這些細節中透露出民主根基的差異」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法