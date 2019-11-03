連署參選總統無人過關 大選維安將應變調配

2020總統大選採連署參選的8組人馬都未過關，參選人組數有變化，國安局特勤中心維安編組規劃也將適度調整。圖為警政署保一總隊維安特勤隊員演練重要人士隨扈護衛。（資料照）

2019-11-03 18:59:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統大選倒數69天，國安局特勤中心預計11月7日舉辦「安維七號」特勤人員成軍典禮，原訂準備「5加1」組人員因應。不過，由於中選會11月2日公告，前副總統呂秀蓮、新黨參選人楊世光等8組參與連署者皆未過門檻，維安編組也將略作調整，據透露，各界關注親民黨主席宋楚瑜是否參選，相關單位態度即為做好萬全準備，人員與編制視登記結果再行調配。

由於8組總統、副總統被連署人皆未過參選門檻，因此只剩民進黨、國民黨、親民黨與時代力量等4個上屆立委選舉，獲得5％政黨票之政黨有推派總統、副總統候選人資格。目前民進黨籍現任總統蔡英文與副手、國民黨籍高雄市長韓國瑜及其副手共二組人馬確定參選，時代力量決策會今年9月則敲定不推派總統候選人，因此，各界持續關注握手參選門票的宋楚瑜動態。

請繼續往下閱讀...

根據中選會的選務規劃，11月18至22日將受理總統、副總統選舉候選人登記，因此宋楚瑜是否和搭擋一同登記參選，尚待最後「攤牌」。據了解，特勤中心原依照總統、副總統被連署人，加上四個具推派候選人資格的政黨，規劃「5加1」組維安人員，但由於無人通過總統、副總統連署門檻，因此維安編組也會視情況調整。

據透露，相關單位態度就是「做好最好的準備」，加上「5加1組」人員訓練已完備，因此在今年11月7日舉辦的「安維七號」特勤人員成軍典禮，仍會讓全數受訓特勤人員參加，但實務上，會在總統、副總統候選人登記之時，調配最終正式與備援組數，各組維安人數也可能做調整，假如最後有3組人參與，也不排除增加各組人數，強化維安能量。

2016總統大選的安全維護特勤編組人員代表宣誓。（資料照，記者羅添斌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法