酸韓國瑜是「空集合」 黃國昌：降低選舉水準

時代力量立委黃國昌今出席台北市黨部黨員見面會，批評「韓國瑜在我眼中就是空集合」，他說他不喜歡打政治口水，「針對空泛的東西，又罵回去，這對台灣有什麼幫助？沒有幫助啊」！（記者陳志曲攝）

2019-11-03 18:00:15

〔記者郭安家／台北報導〕「韓國瑜在我眼中就是空集合。」時代力量立委黃國昌今出席台北市黨部黨員見面會，也與台北市議員林穎孟、黃郁芬會面，展現大團結。黃國昌談到，他不喜歡打政治口水，何嘗不知道罵國民黨總統參選人韓國瑜有版面，「就顯學嘛！但針對空泛的東西，又罵回去，這對台灣有什麼幫助？沒有幫助啊！因為空集合」。

黃國昌表示，韓國瑜在他眼中是空集合，愛唬爛，講的東西都很空，對台灣民主造成傷害是，讓2020總統選舉變成水準非常低的選舉，到目前為止聽到什麼公共政策討論？根本沒有嘛！ 黃話鋒一轉提到，民眾要支持民進黨政府、總統蔡英文，都很好，但也要逼民進黨做更好，逼他們回應年輕人關心的問題，這才是時力該做的事情。

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黃國昌表示，如果他變得跟側翼網軍一樣，一天到晚打嘴砲罵韓國瑜，那他的存在就沒有價值；也因此他今年夏天也講很清楚，時力要不要當小綠的這決定，而他不當小綠。黃說，他不講空的東西，要的是紮實的東西，他對民進黨政府監督，或許讓綠營的人不開心，但那是他的工作；但國民黨就是比民進黨爛，他從沒講藍綠一樣爛。

讚柯拆違建塊 黃國昌：立委搞大巨蛋幹嘛？

談到台北市長柯文哲，黃國昌坦言，對他來講最困擾事情是「兩岸一家親」；而綠營網軍喜歡炒作他跟柯文哲關係，其實關係很簡單，柯是市長、他是立委，兩人沒交集，綠營的人質疑他不監督柯文哲，但立委權責無法監督，不過黃國昌舉四個台北市政案例，指他仍辦過協調會監督到北市議題，「不管你喜不喜歡柯文哲，侯友宜、盧秀燕、柯文哲三人中，拆違建最快是柯」。

黃國昌也說，大家一天到晚逼問他，為何不監督大巨蛋？但他說，立委搞大巨蛋幹嘛？此外，要去打一個弊案，掩護它最好方式是打空包彈，因此要指出哪裡違法才能真正把壞人抓出來，他當然在進行調查大巨蛋，但還沒成熟，查證的最後一哩路遇到非常大困難；他支持前都發局長林洲民看法，人命應該放在商業利益上，且怎麼算合理的容留人數，換算金錢就少賺一點錢。

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