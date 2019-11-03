「邱議瑩很兇！」蔡英文連說2次 她尷尬扮了鬼臉

總統蔡英文高雄參香，釋出政策利多與農民搏感情。（記者洪臣宏攝）

2019-11-03 19:22:28

〔記者洪臣宏／高雄報導〕總統蔡英文今天在高雄大樹區參香時喊話，下一個4年要推動農民退休制度，博取農民支持。她還說，2020年大選要告訴全世界，台灣人要捍衛主權及民主自由的選擇，唯有如此，國際友人才會幫忙、相挺。

蔡英文在總統府祕書長陳菊、行政院副院長陳其邁、內政部長徐國勇、客委會主委李永得、立委邱議瑩及多名議員陪同下，前往大樹區鳳山寺參香，廟埕湧進約千名支持者，「凍蒜！」、「台灣要贏！」呼聲不絕於耳，氣氛熱烈。

請繼續往下閱讀...

大樹區是高雄重要農業產地，蔡英文釋出政策利多搏感情。她表示，下一個4年用最大力氣開拓國際市場，東西可以越賣越好、價格愈來愈好，還要把保險制度做好，收入有保險、職業災害有保險，讓大家務農時比較安全。

蔡英文表示，未來4年要做一件對農友很重要的事，就是開始要推動農民退休制度，現在有老農津貼還不夠，勞工、軍公教都有退休制度，也有年金，農民也應該有退休制度及年金，退休時還有一筆收入可以養老。

她話鋒一轉指出，全世界人都在看2020年1月11日台灣人做什麼樣的選擇，台灣人是否有決心要維持自己的主權及民主自由，或者被迫向中國低頭？所以這世代有投票權的台灣人都要去投票，讓全世界的人都知道，捍衛主權及民主自由是台灣人的意志，要把清楚的訊息釋放給全世界的人，如此國際上的好朋友才會來幫忙、相挺。

蔡英文說，這些年來，國際上社會上跟我們理念一致的國家，對台灣的支持是越來愈強，他們知道中國對我們的打壓愈來愈強，不論是美國、日本或澳洲，或其他很多民主國家，都對台灣未來很關心，但是他們要確定台灣人是否有決心，台灣人沒有決心，朋友就不會來幫忙。

她為邱議瑩拉票時妙語如珠，先說了2次「邱議瑩很兇」，讓身旁的邱議瑩不禁做了鬼臉，蔡英文說，邱不僅是國會第一號戰將，到各部會找資源，沒人敢說「不行」，因此地方需要的資源能到位，讓邱議瑩繼續當立委，一定百分百照顧大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法