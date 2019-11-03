操作亡國感？林飛帆否認：是有人兩岸政策講得不清不楚

林飛帆（右二）下午陪同莊競程（右一）到一中商圈掃街。（記者許國楨攝）

2019-11-03 18:14:56

〔記者許國楨／台中報導〕民進黨副秘書長林飛帆下午到台中市輔選時指出，民進黨沒有人會操作「亡國感」，蔡總統不會讓它發生，更不會讓這次選舉變成最後一次，但亡國感的來源是什麼，大家為何對台灣未來感到焦慮，就是因為有些人在兩岸政策講得不清不楚，讓大家對台灣未來感到深層擔憂，原因就在這裡。

林飛帆下午陪同台中市北區北屯區立法委員參選人莊競程到熱鬧的一中商圈拜票，他和莊一起向攤商和店家揮手致意，沿途還有不少熱情民眾要求合照，氣氛超熱烈，兩人隨後還一起大啖知名的一中豐仁冰，並交換選情。

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林飛帆表示，台中是輔選的重點，也是這次選舉的重中之重，全黨團結是這次大選的主旋律，包括蔡英文和賴清德已同台，因此不管中央還是地方，都是如此，感謝莊競程願意跳出來投入這個艱困選區，新一代從政者很希望透過這次參選帶來對國家的改變，對選情審慎樂觀。

莊競程則說，北北屯區有很多中間選民包括年輕選票，相信這次年輕人願意回來投票，這一區一定可以過關；而在回應媒體詢問有關香港現況和美國是否對台會簽署「台北法案」時，林飛帆說，從中國制定反裂法、持續對台灣的打壓，到上個月還奪走口灣3個邦交國，這一連串的作為跟美方支持台灣在軍備上的進步，和友善讓台灣的法案，讓台灣和美國官方能有更正常的互動，讓台美關係正常化的努力，在國際上誰是支持台灣，誰是台灣的敵人，這是相當清楚的事情，在台灣也不容許有模糊的空間和地帶。

林飛帆同時提到有關亡國感的看法，他表示，不相信「藍色」、也不相信「白裡透紅」，「柯文哲說是意識型態操作，但他過去說藏人自焚帶給中共很大困擾，這話也不是我把它塞到他的嘴巴裡去」，而民進黨不會操作亡國感，也不認為這次選舉是最後一次，蔡總統更不會讓它發生，但亡國感的來源是什麼，大家為何對台灣未來感到焦慮，就是因為有些人在兩岸政策講得不清不楚，讓大家對台灣未來感到深層擔憂，原因就在這裡。

林飛帆（左）與莊競程（右）一起大啖知名的一中豐仁冰。（記者許國楨攝）

林飛帆（中）下午陪同莊競程（右）到一中商圈掃街，沿途還有不少熱情民眾要求合照，氣氛超熱烈。（記者許國楨攝）

林飛帆（左二）下午陪同莊競程（右一）到一中商圈掃街，沿途還有不少熱情民眾要求合照。（記者許國楨攝）

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