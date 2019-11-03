讚韓國瑜感性 洪秀柱：政治人物要有誠信…

前國民黨主席洪秀柱參加台南救國團的活動，向在場民眾爭取支持。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-03 15:15:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕角逐台南第6選區立委的前國民黨主席洪秀柱，今利用假日走訪基層，對於昨天競選總部成立，國民黨總統參選人韓國瑜的表現，她受訪時稱讚韓是感性的人，有同理心；她也強調，政治人物對民眾要真誠，有誠信，人家才會信賴，不能空口說白話。

昨在東區成立競選總部的洪秀柱，今天在歸仁與永康，接連參加了龍崎清溪協會成立籌備會議，以及台南救國團67週年團慶活動，全力拜票。

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有支持者發現洪秀柱在競選總部成立致詞時，韓國瑜聽了眼眶泛紅，對此，洪受訪時指出，她昨天說的，都是肺腑之言，這也看得出韓是感性的人，要選國家領導人，必須感性與智慧兼具，才有同理心，能夠瞭解別人想什麼，「有同感是很重要的」。

洪秀柱說，昨天韓國瑜被她的話感動，她也被韓國瑜的同感表現所感動。

洪秀柱提到，任何人講話，都要由衷之言，說話就像寫文章一樣，如果沒有真情流露，就不會感人，因此有些政治人物說歸說，自己都不相信自己的話，「民眾如何信任他」。

洪秀柱指出，政治人物對民眾要真誠，有誠信，人家才會信任，這是政治人物要理解的，絕不能空口說白話。

前國民黨主席洪秀柱（左）一進場，支持者熱情歡迎。（記者吳俊鋒攝）

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