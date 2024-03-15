營養健身網紅「Peeta葛格」持毒被逮 警在健身房搜出大麻

網紅「Peeta葛格」被帶回警分局偵訊。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/15 14:52

〔記者邱俊福／台北報導〕以介紹營養健身為主的網紅「Peeta葛格」黎姓男子，在YouTube擁有77萬網友關注訂閱，今天上午10時許，北市警中山分局長春路派出所員警持搜索票前往其位在北市中山區的健身房等處所搜索，查獲第二級毒品大麻，並將他帶回分局偵訊，除依違反毒品危害防制條例偵辦中，也將持續追查毒品來源。

警方日前獲報黎男非法持有毒品，遂組成專案小組調查，經過多日跟監、埋伏，掌握黎男動態後，今日見時機成熟後，上午10時許派員至北市中山區的黎男辦公室、倉庫及家中等各住所等執行搜索，共計起獲第二級毒品大麻、監視器、電子煙等贓證物。

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目前依違反毒品危害防制條例將其帶回警分局偵訊中，訊後將依法移送台北地檢署偵辦。

中山分局強調，將持續追查毒品來源，溯源打擊不法犯罪，以淨化治安、維持社會秩序，確保民眾生命財產安全；毒品影響社會治安甚鉅，輕則傷身害命危害健康，重則造成家庭破碎、社會動盪，呼籲「全民反毒、大家一起來」，若發現周遭有人吸食毒品，請立即撥打110報案專線，讓毒品無所遁形，警民一體共同維護社會治安。

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警方查扣大麻、監視器、電子煙等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

以介紹營養健身為主的網紅「Peeta葛格」因涉嫌持有大麻被逮。（擷自YT）

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