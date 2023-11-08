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刺青網紅也惹「麻」煩 疑同一毒源

小模「周沅」在前日新北警緝毒行動中被逮獲持有大麻。 （記者徐聖倫翻攝）

小模「周沅」在前日新北警緝毒行動中被逮獲持有大麻。 （記者徐聖倫翻攝）

2023/11/08 05:30

辣模「周沅」住家搜出6公克大麻 9案10人全是吸食大麻

〔記者徐聖倫、林欣穎／綜合報導〕網紅Joeman、蕾菈及丈夫湯宇遭新北市刑警大隊在家中搜出大麻，知情人士透露，被查獲的大麻目前都是以毒郵包入台居多，不排除蕾菈、Joeman毒品來源相同，且私下都知情。另，前日被逮的還包括在IG（Instagram）社群擁有一萬四千多粉絲的火辣小模「周沅」，她在新北三重區住家被搜出六公克大麻。

據悉，警方六日前往周沅的三重區中正北路住處搜索，周沅眼見大批員警帶著搜索票敲門，只能乖乖配合，警方在她家中搜出大麻六公克以及菸紙、捲煙器等，也向警方供稱，她只有吸食，其他都稱不知。知情人士透露，警方本次出擊目標明確，分為九案偵辦，但嫌犯全數沒有前科，吸食的毒品也清一色全是大麻，不排除毒品來源相同。

Joeman發影片道歉 網紅Toyz質疑為何沒驗毛髮

警方目前對外表示，這九案十人除了蕾菈、湯宇夫妻，其餘私下均沒有毒品相關來往，應訊時也互稱不認識，僅有吸食、未轉讓或販賣，口徑非常一致。

Joeman昨發布影片公開道歉，坦承今年在國外及台灣都有吸食過大麻，並持有少量的大麻自用，不過已經一陣子沒有使用，目前將全力配合檢調偵辦、不會逃避也不會再犯。

而蕾菈和湯宇在警方訊問時則否認有吸食大麻，湯宇僅表示有在泰國吸食過，但不清楚吸食器為何會出現在家中。

先前涉販賣大麻煙油的網紅Toyz昨質疑，為何他當初被抓時有驗尿、驗毛髮，做足了檢驗程序，但為何Joeman、蕾菈夫婦不用驗毛髮，「難道是百萬網紅比較紅所以優待？」警方回應表示，驗尿是必經程序，而毛髮則否。

警方解釋，現場有發現疑似毒品，即應予以查扣並送驗鑑定，涉嫌人尿液則是由其同意後採取送驗，若涉嫌人不同意、但有必要時，警方會向地檢署聲請強制採驗許可，採取生物跡證送驗；而毛髮鑑定的費用昂貴，須送往法醫研究所進行檢驗，若每件毒品案都要檢驗毛髮，不符合比例原則。

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