一日輔選馬拉松最終站 蔡英文：民主絕對可以當飯吃

蔡英文表示，民主自由的生活方式才能吸引高級人才聚集台灣，所以民主絕對可以當飯吃。（記者周湘芸攝）

2019-11-02 22:34:14

〔記者周湘芸／新北報導〕2020大選倒數，民進黨新北市第6選區（板橋西區）立委提名人張宏陸今與民進黨新北市黨部共同舉辦「新北群英會」音樂會，蔡英文總統約晚間8點半現身大進場，將活動氣氛帶到最高潮，致詞時更強調，「有人說民主不能當飯吃，但民主自由的生活方式才能吸引高級人才聚集台灣，所以絕對可以當飯吃」，引發台下支持者高亢情緒歡呼。

「新北群英會」今天由台北市議員洪健益、新北市議員何淑峯擔任主持人，邀請立委余天、羅致政、民進黨新北市議會黨團總召何博文及市議員王淑慧、戴瑋姍等人前來助陣，其中，余天出場時除希望大家一同為女兒余苑綺集氣，更表示，民進黨去年11月大選輸很慘，自己擔任新北市黨部主委，藉此便代表民進黨向大家道歉，更現場開唱《咱攏坐著同隻船》，訴求2020大團結。

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蔡英文致詞時表示，執政3年多來，團隊真的很努力，雖然剛開始比較不順，但是一項項調整，現在是最有經驗、效力、決心、魄力的團隊，除防範非洲豬瘟和消除豬肉口蹄疫問題，讓豬肉明年可以外銷，今年前3季經濟成長率更是亞洲四小龍第1名。

蔡英文指出，台商今年返台投資已達6千萬、台積電在台南科學園區投資1兆、離岸風電也在彰化投資1兆，Google公司預計投資台灣3千億等，希望民眾再一次相信蔡英文團隊。

另外，蔡英文也不忘替板橋區民進黨立委提名人張宏陸、羅致政助講，她表示，前瞻基礎建設計畫1年用1千億讓台灣基礎建設更好，其中，板橋最需要的停車場就是2人向她爭取，前瞻計畫的停車場項目可說是特別為新北市納入。另外，板橋社後蓋捷運等政策也都是由張積極爭取，希望選民可以一同支持。

蔡英文進場將活動氣氛帶到最高潮。（記者周湘芸攝）

蔡英文表示，板橋區社後蓋捷運等政策都是由張宏陸積極爭取。（記者周湘芸攝）

余天現場開唱《咱攏坐著同隻船》，訴求2020大團結。（記者周湘芸攝）

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