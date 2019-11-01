賴惠員吃台南美食誇小英外銷芭樂 批韓整天開芭樂票

台南市新營選區民進黨立委參選人謝惠員（中）上節目，與蔡英文總統競總發言人顏若芳（左）、廖泰翔（右）大啖家鄉味豆菜麵，向網友推銷台南觀光。（蔡英文總統連任競選辦公室提供）

2019-11-01 14:03:25

〔記者陳鈺馥／台北報導〕小英發言人網路直播節目《一起吃早餐》今日邀請台南市新營選區民進黨立委參選人謝惠員上節目，與蔡英文總統競總發言人顏若芳、廖泰翔大啖家鄉味豆菜麵、肉粽、鹹粿美食，並談及小英農業產業政策，讓後壁芭樂能賣到美國，反批另一名總統參選人韓國瑜整天開芭樂票。

顏若芳提及，蔡英文總統連任辦公室官網社群專區「小英日常」昨日正式上線，「總統府大冒險」遊戲也在網路引起熱潮。賴惠員則分享，女兒昨天晚上就打開來玩，直呼內容精采有趣。

請繼續往下閱讀...

談及今日早餐菜色，謝惠員表示，豆菜麵盛行於曾文溪與八掌溪間的嘉南平原，台南市第一選區內的市場或麵攤，都看得到豆菜麵的招牌。

賴惠員介紹說，豆菜麵共同特色是Q軟麵條鋪滿豆芽菜，加上特製蒜頭醬油佐料，滿滿一碗只要20元，另搭配熱呼呼豬血湯，讓網友直呼「太便宜了吧」、「想吃」、「好想去台南玩」。

賴惠員也分享選區內私房景點，她指出，東山區175號市道有「咖啡公路」美稱，不但有上百間咖啡廳，晚上還可以看到嘉義市夜景。

另外，後壁土溝農村美術館，是台灣獨一無二的農村美術館。新營太子宮、後壁下茄苳泰安宮、鹽水護庇宮都是當地重要信仰中心。該選區內的夜市至少有13個，值得大家來觀光旅遊。

賴惠員提及，她的選區是全國耕地面積最大選區，面對人口高齡化，政府積極鼓勵青農返鄉，利用科技讓農業升級。小英總統真的很支持農業，例如後壁芭樂有做好冷鏈運輸，最近開始能外銷美國，相較另一位總統參選人韓國瑜整天開芭樂票，蔡總統真的有在做事。

顏若芳強調，台灣今年第三季的經濟成長率再度稱霸亞洲四小龍，除台商回流、外商加碼投資，全年經濟成長率可能再上修至2.53%，比8月預期值更高。

廖泰翔補充說，「台灣政府的好，Google都知道」，不但增資260億元投審會過關，政府在過程中提供很多協助，包含充裕產業人力、協助快速融資、客製化單一窗口、穩定供應水電，替台灣創造更多就業機會，讓年輕人能夠「一畢業，順利就業」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法