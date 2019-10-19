辣台派站出來！蔡英文總統明訪台中潭雅神 力挺洪慈庸拚連任

2019-10-19 23:55

〔記者張軒哲／台中報導〕總統蔡英文明（20）日公開參訪行程，規劃前往神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福、寶熊漁樂碼頭參訪體驗，台中市第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）現任立法委員洪慈庸也將全程參與，互相支持、攜手競選連任。洪慈庸表示，2020年大選將是守護台灣關鍵的時刻，她也在臉書PO文邀請在地鄉親，要團結本土的能量，從中台灣集結，一起站出來相挺。

洪慈庸說，總統行程除了走訪當地宗教信仰中心社口萬興宮、大雅永興宮參香，特別規劃來到亞洲第一家釣具觀光工廠－寶熊漁樂碼頭，了解釣魚知識、釣具介紹並結合觀光旅遊導覽，她也預告，自己將邀請蔡英文總統一同體驗互動設施課程，共同行銷在地特色產業。

「溫柔的力量，也會是最堅定的力量！」洪慈庸表示，四年來，為地方爭取的中央建設成果鄉親看的見，她與蔡英文總統繼續打拼、繼續爭取選民支持，也邀請在地鄉親一起站出來，要一同為未來的世代，守護住我們的台灣！

洪慈庸指出，中台灣就是台灣民主的防線，希望讓本土的能量從中台灣集結，很歡迎蔡英文總統明日來到台中，據了解，包括立法院院長蘇嘉全、交通部部長林佳龍、內政部部長徐國勇、多位市議員也將陪同走訪潭雅神行程，呼籲大家一起到場相挺「總統蔡英文、立委洪慈庸」。

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