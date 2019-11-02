第一名轟吊車尾！潘孟安批韓國瑜「畫唬爛」 不配當國家領導人

屏東縣長潘孟安砲打施政滿意度吊車尾的高雄市長韓國瑜只會「畫唬爛」，價值觀嚴重扭曲，根本不配當國家領導人。（記者李立法攝）

2019-11-02 14:21:38

〔記者李立法／屏東報導〕施政滿意度被雜誌評為第一名的屏東縣長潘孟安，今天為黨籍屏東立委參選人鍾佳濱造勢時，砲打施政滿意度吊車尾的高雄市長韓國瑜只會「畫唬爛」，價值觀嚴重扭曲，根本不配當國家領導人，台灣若選出像韓這樣的總統，將帶來災難。

總統蔡英文與國民黨總統參選人韓國瑜今天都在台南造勢，雙方隔空交火，在屏東為立委鍾佳濱助選的潘孟安，不忘給予小英火力支援，對施政滿意度最後一名的韓國瑜連諷帶批，砲火猛烈。

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潘孟安說，韓國瑜連東西南北都搞不清楚，如何能帶領台灣，韓國瑜信口開河言行前後不一，簡直就是詐騙集團，老百姓不可能再受騙第二次，國家領導人要面對的是國防外交等嚴肅國政問題，是何等重要，若選到韓國瑜這種 人當總統，將是國家的災難。

潘孟安並提出呼籲，別在迷信「九二共識 」與「一國兩制」，看看香港今日的處境，大家更要珍惜台灣自由民主的可貴，港人現在連投票的機會都沒有，被迫走上街頭要捍衛自由，台灣絕不能步上香港的後塵，國人應共同守護台灣的價值。

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