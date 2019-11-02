馬英九提「FBI」喻台美關係 劉仕傑發文重批馬言論

前總統馬英九上月31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（中央社，牛津辯論社提供）

2019-11-02 15:13:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九上月31日以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社發表演說，定調台灣應該要對統一保持開放選項，台灣必須接受九二共識。前外交官劉仕傑今日在臉書上PO文發表看法，內文不諱言自己就是在「重批馬英九」，並呼籲外交部針對馬英九的演講說法發出正式澄清，這事關台灣政府的嚴正態度，不可漠然。

劉仕傑說，馬英九當時被問美參眾外委會通過《台北法案》時，回答台美關係是「friendly but inconsequential」（友善但沒啥效果），整場演講中，馬英九強調：台灣應該要對統一保持開放選項，台灣必須接受九二共識。

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劉仕傑指，牛津辯論社（Oxford Union）是非常菁英的學術社團，馬英九以「前中華民國總統」名義受邀演講，原是美事一樁。可惜在如此重要且具影響力的場合，他散播的訊息卻嚴重誤導國際視聽。

劉仕傑說，照理說，前總統赴駐地知名大學演講，基於禮貌和重視，駐外館處應該要派人至現場聽取，而外界多半認為外交文官體系向來偏藍，好奇為何駐英代表處的官員為何沒有出席這場演講，若有，為何未對馬英九的言論提出澄清或反駁。劉仕傑呼籲，外交部應針對馬英九的演講說法發出正式澄清，這事關台灣政府的嚴正態度，不可漠然。

劉仕傑更重砲回應馬英九「FBI」說，他認為馬執政8年，台灣和中國的關係是「friendly but consequential」（友善但造成後果的）。他表示，這個後果就是台灣政壇「充斥一堆兩岸政商買辦想拿到好處」，更不諱言指這篇文章就是在「重批馬英九」。

馬英九在牛津辯論社演講中提到，中華民國必須要接受「九二共識」（一中各表），台灣要對統一議題保持開放選項，以及台灣應該堅持在台灣人準備好的前提下，才展開統一的對話，達成以上3點，才能讓台海重獲和平穩定。

前外交官劉仕傑發文「「重批馬英九」在牛津辯論社的演說。（圖擷自護台胖犬 劉仕傑）

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