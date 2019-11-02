為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

馬英九提「FBI」喻台美關係 劉仕傑發文重批馬言論

前總統馬英九上月31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（中央社，牛津辯論社提供）

前總統馬英九上月31日以「十字路口的兩岸關係」為題在牛津辯論社發表演說。（中央社，牛津辯論社提供）

2019-11-02 15:13:33

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九上月31日以「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）為題在牛津辯論社發表演說，定調台灣應該要對統一保持開放選項，台灣必須接受九二共識。前外交官劉仕傑今日在臉書上PO文發表看法，內文不諱言自己就是在「重批馬英九」，並呼籲外交部針對馬英九的演講說法發出正式澄清，這事關台灣政府的嚴正態度，不可漠然。

劉仕傑說，馬英九當時被問美參眾外委會通過《台北法案》時，回答台美關係是「friendly but inconsequential」（友善但沒啥效果），整場演講中，馬英九強調：台灣應該要對統一保持開放選項，台灣必須接受九二共識。

劉仕傑指，牛津辯論社（Oxford Union）是非常菁英的學術社團，馬英九以「前中華民國總統」名義受邀演講，原是美事一樁。可惜在如此重要且具影響力的場合，他散播的訊息卻嚴重誤導國際視聽。

劉仕傑說，照理說，前總統赴駐地知名大學演講，基於禮貌和重視，駐外館處應該要派人至現場聽取，而外界多半認為外交文官體系向來偏藍，好奇為何駐英代表處的官員為何沒有出席這場演講，若有，為何未對馬英九的言論提出澄清或反駁。劉仕傑呼籲，外交部應針對馬英九的演講說法發出正式澄清，這事關台灣政府的嚴正態度，不可漠然。

劉仕傑更重砲回應馬英九「FBI」說，他認為馬執政8年，台灣和中國的關係是「friendly but consequential」（友善但造成後果的）。他表示，這個後果就是台灣政壇「充斥一堆兩岸政商買辦想拿到好處」，更不諱言指這篇文章就是在「重批馬英九」。

馬英九在牛津辯論社演講中提到，中華民國必須要接受「九二共識」（一中各表），台灣要對統一議題保持開放選項，以及台灣應該堅持在台灣人準備好的前提下，才展開統一的對話，達成以上3點，才能讓台海重獲和平穩定。

前外交官劉仕傑發文「「重批馬英九」在牛津辯論社的演說。（圖擷自護台胖犬 劉仕傑）

前外交官劉仕傑發文「「重批馬英九」在牛津辯論社的演說。（圖擷自護台胖犬 劉仕傑）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信
2019-11-01 11:01

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信
批馬英九沒收「一中各表」 陳明通：九二共識已變「一國兩制」
2019-10-30 16:09

批馬英九沒收「一中各表」 陳明通：九二共識已變「一國兩制」
2700坪公園第一排・水岸大道名宅

2700坪公園第一排・水岸大道名宅
馬英九今晚赴羅馬 再轉赴牛津大學參訪演說
2019-10-26 09:55

馬英九今晚赴羅馬 再轉赴牛津大學參訪演說
青年外交官劉仕傑宣布辭職 揭離開外交部原因
2019-09-20 10:40

青年外交官劉仕傑宣布辭職 揭離開外交部原因
亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘

亞熱帶進補怕上火　首選桂格高麗人蔘
劉仕傑否認為民眾黨選立委 被貼「護台變色犬」標籤難過
2019-09-19 20:33

劉仕傑否認為民眾黨選立委 被貼「護台變色犬」標籤難過
傳民眾黨拱劉仕傑選北市立委 網發起退讚 本人回應了
2019-09-18 09:16

傳民眾黨拱劉仕傑選北市立委 網發起退讚 本人回應了

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播