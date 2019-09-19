劉仕傑否認為民眾黨選立委 被貼「護台變色犬」標籤難過

2019-09-19 20:33

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨近日將公布第一波區域立委提名人選，青年外交官劉仕傑被點名可能代表民眾黨參選台北市第一選區（北投、天母）立委，對此，他今天受訪表示，沒有接收到民眾黨立委提名記者會的消息，本身也非民眾黨員，對此感覺困惑，對外界揣測覺得匪夷所思，他力挺蔡英文總統連任，雖不只一個政黨跟他談選舉的事情，但家人的意見對他來說是最重要的，現階段沒有思考參選立委。

劉仕傑說，去年地方選舉結束至今，唯一想過一次參選立委，是雙北艱困選區，台派陣營無人表態一戰的前提下，曾跟太太表達這樣的話是不是他來承擔一下，但那是前陣子的事情了，他的想法是台灣社會覺得哪個戰鬥位置最適合他發揮戰力，對台灣最好，只要家人同意，他很樂意去做。

媒體問劉仕傑選區域立委的意願高嗎？他回應，這是假設性議題，他跟廣義的第三勢力、台派政黨的年輕幕僚之間都有聯繫，吃飯、喝咖啡、聊想法是理所當然的，可能選舉到了，大家焦慮感很重，開始劃分界線，但是他不屬於任何政黨，是無黨籍的。

媒體追問，傳出可能代表民眾黨選立委的消息後，劉仕傑個人與臉書粉絲專頁「護台胖犬」似乎受到很大壓力？劉表示，這讓他滿難過的，粉專被貼「護台變色犬」、「護台民黨胖犬」等奇怪的標籤，他自許為台派外交官，在政府官僚內部承受偌大壓力，仍表態支持蔡英文，寫過無數篇文章去捍衛蔡政府政策，表達對台灣土地的關懷，「難到抵不過一張與台北市長柯文哲的合照照片？」

劉說，本月12日是他生平第一次跟柯見面，送著作給柯，彼此毫無私交，他不需要幫柯講話，見柯跟見各黨派的朋友一樣，不是壞事情，外界揣測、攻擊讓他覺得很無力，希望不要在朋友之間找敵人，希望多一點溝通、理解，彼此立場可能不完全一致，但要給彼此多點空間，就好像前行政院長賴清德參加民進黨總統初選，卻被罵得很慘，可是賴明明是民進黨的重要政治人物，所以他覺得大家為了選舉而充滿情緒。

是否因家人還沒同意、還反對劉仕傑參選立委，所以他尚未找到戰鬥位置？劉說，家人對他的下一步非常關心，覺得他現在投入選舉，不管幫哪一個政黨，都是非常倉促的事情。

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