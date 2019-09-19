劉仕傑否認為民眾黨選立委 被貼「護台變色犬」標籤難過
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外傳青年外交官劉仕傑可能代表台灣民眾黨投入下屆台北市第一選區立委選舉，但他昨天受訪時，對此消息表達困惑、匪夷所思，並說現階段沒有思考參選立委。（記者陳璟民攝）

外傳青年外交官劉仕傑可能代表台灣民眾黨投入下屆台北市第一選區立委選舉，但他昨天受訪時，對此消息表達困惑、匪夷所思，並說現階段沒有思考參選立委。（記者陳璟民攝）

2019-09-19 20:33

〔記者陳璟民／台北報導〕台灣民眾黨近日將公布第一波區域立委提名人選，青年外交官劉仕傑被點名可能代表民眾黨參選台北市第一選區（北投、天母）立委，對此，他今天受訪表示，沒有接收到民眾黨立委提名記者會的消息，本身也非民眾黨員，對此感覺困惑，對外界揣測覺得匪夷所思，他力挺蔡英文總統連任，雖不只一個政黨跟他談選舉的事情，但家人的意見對他來說是最重要的，現階段沒有思考參選立委。

劉仕傑說，去年地方選舉結束至今，唯一想過一次參選立委，是雙北艱困選區，台派陣營無人表態一戰的前提下，曾跟太太表達這樣的話是不是他來承擔一下，但那是前陣子的事情了，他的想法是台灣社會覺得哪個戰鬥位置最適合他發揮戰力，對台灣最好，只要家人同意，他很樂意去做。

媒體問劉仕傑選區域立委的意願高嗎？他回應，這是假設性議題，他跟廣義的第三勢力、台派政黨的年輕幕僚之間都有聯繫，吃飯、喝咖啡、聊想法是理所當然的，可能選舉到了，大家焦慮感很重，開始劃分界線，但是他不屬於任何政黨，是無黨籍的。

媒體追問，傳出可能代表民眾黨選立委的消息後，劉仕傑個人與臉書粉絲專頁「護台胖犬」似乎受到很大壓力？劉表示，這讓他滿難過的，粉專被貼「護台變色犬」、「護台民黨胖犬」等奇怪的標籤，他自許為台派外交官，在政府官僚內部承受偌大壓力，仍表態支持蔡英文，寫過無數篇文章去捍衛蔡政府政策，表達對台灣土地的關懷，「難到抵不過一張與台北市長柯文哲的合照照片？」

劉說，本月12日是他生平第一次跟柯見面，送著作給柯，彼此毫無私交，他不需要幫柯講話，見柯跟見各黨派的朋友一樣，不是壞事情，外界揣測、攻擊讓他覺得很無力，希望不要在朋友之間找敵人，希望多一點溝通、理解，彼此立場可能不完全一致，但要給彼此多點空間，就好像前行政院長賴清德參加民進黨總統初選，卻被罵得很慘，可是賴明明是民進黨的重要政治人物，所以他覺得大家為了選舉而充滿情緒。

是否因家人還沒同意、還反對劉仕傑參選立委，所以他尚未找到戰鬥位置？劉說，家人對他的下一步非常關心，覺得他現在投入選舉，不管幫哪一個政黨，都是非常倉促的事情。

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