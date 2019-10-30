批馬英九沒收「一中各表」 陳明通：九二共識已變「一國兩制」

陸委會主委陳明通。（記者劉信德攝）

2019-10-30 16:09:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會主委陳明通今天在立法院內政委員會進行業務報告時表示，九二共識已是「一中原則」、沒有一中各表，2015年馬習會是關鍵歷史時刻，「中間最重要轉折就是前總統馬英九在習近平面前沒收一中各表」，也所以九二共識變成「一國兩制台灣方案」。

民進黨立委張宏陸問，從中國國家領導人習近平發表「習五條」，「九二共識」還是原本的「九二共識」嗎？還是已經換湯換藥？

請繼續往下閱讀...

陳明通解釋，2015年「馬習會」非常關鍵，馬英九在習近平面前說，「九二共識」就是一個中國原則共識時候，「就已經結束了」，習近平已經拿到九二共識就是「一中原則」，沒有「一中各表」了。

陳明通強調，對岸從不承認有「一中各表」，但國民黨過去主張「九二共識、一中各表」，他也一直很尊重，但2015年馬習會，馬英九在公開場合公開說，「九二香港會談，得到一個中國原則共識」後，「馬英九在習近平面前自我沒收『一中各表』」。

陳明通說，這是一個非常重大歷史事件，「我們非常不明白，為何馬英九公開這樣說，沒收他自己一直講的一中各表，我們非常遺憾」。馬英九在歷史關鍵時期自我沒收「一中各表」，「習近平很開心就離開」。而習在今年元月提出「習五條」，並提出「一國兩制台灣方案」，所以九二共識變成「一國兩制台灣方案」。

張宏陸追問，現在兩岸關係是否最差？會比96年台海飛彈危機還差嗎？陳明通指出，他一再強調，兩岸關係是美中台戰略三角關係，過去70年一直維持納許的均衡，雖然各自出招，但政策上還是守著均衡點；張宏陸問，兩岸像吵架夫妻，還是離婚夫妻？陳明通說，不建議比喻為夫妻吵架，這不是很恰當，兩岸關係就是兩岸關係，不要做各種比喻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法