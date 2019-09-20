青年外交官劉仕傑宣布辭職 揭離開外交部原因

2019-09-20 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨今（20日）將公布第一波區域立委提名人選，外傳青年外交官劉仕傑可能代表民眾黨參選台北市第一選區（北投、天母）立委，引發討論，劉仕傑今在臉書上宣布辭去外交職務，但也透露目前沒有參選意圖。

青年外交官劉仕傑在他的臉書粉專「護台胖犬 劉仕傑」宣布，已辭去從事11年的外交職務，劉仕傑表示2018年選舉結束後，他臉書粉專從選前6千暴增到4萬粉絲，但同時也因為媒體曝光量而成為長官眼中的不討喜人物，部內對其流言暗箭的攻擊也越來越多。

劉仕傑爆料，他為鼓勵青年學子報考外交部，出一本書《我在外交部工作》，令銓敘部緊迫盯人，每天查看他的粉專貼文，甚至被迫撤文，讓他決定選擇離開。

劉仕傑強調「我的護台立場從未改變」，認為蔡英文是檯面上最合適的國家領導人，也多次質疑柯文哲的「兩岸一家親」說法，希望外界對他的質疑能停下；不過他對於外界稱柯「舔共」的說法則採取保留態度，因為柯是228受難者家屬，「我很難想像這樣的家庭背景會親中，正如同我很難想像美麗島受害者家屬會支持國民黨。」

最後劉仕傑重申「現階段沒有思考參選立委」，雖因台派陣營無人表態參選雙北艱困選區，曾一度動念投入汐止跟文山選區，但最終仍無果，他強調：「有些朋友對我的參選有期待，但我到目前為止，都還沒有答應。我還在問我自己，也還在徵詢我家人的意見。」

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